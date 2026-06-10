Σε συνεχείς συναντήσεις η Ολγκίν για το Κυπριακό: Τα τετ-α-τετ με Νικόλα Παπαδόπουλο και Οδυσσέα Μιχαηλίδη

Μετά τις χθεσινές συναντήσεις της με τις ηγεσίες του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ, η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, συνέχισε σήμερα τον κύκλο επαφών της με πολιτικά κόμματα, στο πλαίσιο της προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό.

Στο πλαίσιο των σημερινών επαφών της, η κ. Ολγκίν συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, καθώς και με τον επικεφαλής του Κινήματος Άλμα, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ανταλλάσσοντας απόψεις για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και τις προοπτικές επανεκκίνησης της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Νικόλας Παπαδόπουλος: «Όχι σε κυριαρχική ισότητα, ναι σε εμπλοκή της ΕΕ»

Κατά τη συνάντησή του με την απεσταλμένη του ΟΗΕ, ο κ. Παπαδόπουλος επανέλαβε τη στήριξη του ΔΗΚΟ στις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στη συμφωνημένη βάση λύσης του Κυπριακού. Παράλληλα, τόνισε ότι οποιαδήποτε διεθνής διάσκεψη θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ουσία του Κυπριακού και όχι αποκλειστικά σε Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ επανέλαβε τη θέση του κόμματος υπέρ της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα, απορρίπτοντας προσεγγίσεις που κάνουν λόγο για «κυριαρχική ισότητα» ή λύση δύο κρατών.

Επιπρόσθετα, υπογράμμισε την ανάγκη αποτροπής οποιασδήποτε προσπάθειας αναβάθμισης του ψευδοκράτους, ενώ έκανε αναφορά και στην ανάγκη πιο ενεργού εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό.

Κίνημα «Άλμα»: Ενημέρωση για τις επαφές με Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν

Την ίδια ώρα, η κ. Ολγκίν είχε συνάντηση και με τον επικεφαλής του Κινήματος Άλμα, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, παρουσία στελεχών του κινήματος και συνεργατών της απεσταλμένης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Άλματος, η κ. Ολγκίν ενημέρωσε για τις επαφές που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, καθώς και για τις τρέχουσες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Από την πλευρά του, ο κ. Μιχαηλίδης επανέλαβε τη θέση του κινήματος υπέρ της επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης προς όφελος όλων των Κυπρίων.

Οι επαφές της κ. Ολγκίν αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, ενόψει των επόμενων βημάτων στην προσπάθεια επανέναρξης της διαδικασίας για το Κυπριακό.