Ο Χριστοδουλίδης απαντά στον ΔΗΣΥ για το Στεγαστικό: «Με πράξεις και όχι με συνθήματα υλοποιούμε ένα συγκεκριμένο πλάνο»

"Η Κυβέρνηση, με πράξεις και όχι με συνθήματα και ευχολόγια, υλοποιεί συγκεκριμένο πλάνο και σχεδιασμό σε σχέση με το Στεγαστικό που φέρνει απτά αποτελέσματα", αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτηση του στην Πλατφόρμα Χ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρεται επίσης σε «Σοβαρότητα, Υπευθυνότητα, Αξιοπιστία, Αποτελεσματικότητα». «Πάνω απο όλα, η Κύπρος», καταλήγει.

Νωρίτερα την Τετάρτη, σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι η Κυβέρνηση έθεσε στις κύριες προτεραιότητές της από την πρώτη ημέρα το στεγαστικό, «αναγνωρίζοντας πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χιλιάδες συμπολίτες μας και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία».

Στην ανακοίνωση, με την οποία απαντούσε σε ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού για ανεπαρκή μέτρα για το στεγαστικό, το Υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε επίσης ότι «το στεγαστικό πρόβλημα δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη» και «απαιτεί συντονισμένες πολιτικές, επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και διαρκή προσαρμογή στις νέες συνθήκες».

«Η ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική που η Κυβέρνηση έχει διαμορφώσει και υλοποιεί τα τελευταία δύο χρόνια, στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: την αύξηση της προσφοράς κατοικιών και την ενίσχυση της δυνατότητας των πολιτών να αποκτήσουν στέγη», προστίθεται.

ΚΥΠΕ