Λετυμπιώτης στην Ουάσινγκτον: Η Κύπρος «φέρνει αποτελέσματα», ύψιστος στόχος η επανένωση

Η Κύπρος σήμερα είναι «μια χώρα που φέρνει αποτελέσματα», που ενισχύει την αμυντική της ετοιμότητα, διευρύνει τις συμμαχίες της, συνδέει την Ευρώπη με την περιοχή και «μετατρέπει τη γεωγραφία σε στρατηγική», δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, την Τετάρτη, σημειώνοντας παράλληλα ότι ύψιστος στόχος είναι η επανένωση της νήσου.

Ο κ. Λετυμπιώτης μιλούσε στο 41ο Ετήσιο Συνέδριο της ΠΣΕΚΑ στην Ουάσινγκτον.

Απευθυνόμενος σε μέλη του Κογκρέσου, αξιωματούχους και εκπροσώπους της κυπροαμερικανικής κοινότητας, ο κ. Λετυμπιώτης μετέφερε τους χαιρετισμούς του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και την εκτίμηση της Κυβέρνησης και του λαού της Κύπρου για την αφοσίωσή τους στον «κοινό μας αγώνα». Ευχαρίστησε την κοινότητα, λέγοντας ότι υπενθυμίζει πως «ένα έθνος ενισχύεται από εκείνους που αρνούνται να επιτρέψουν να λησμονηθούν τα δικαιώματά του».

Στο πλαίσιο του 41ου Συνεδρίου της ΠΣΕΚΑ, πραγματοποιήσαμε σειρά σημαντικών συναντήσεων με μέλη της Βουλής και της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών.



Οι σχέσεις 🇨🇾🇺🇸 έχουν καταγράψει τα τελευταία χρόνια ουσιαστική και μετρήσιμη πρόοδο. Σήμερα, η συνεργασία μας διευρύνεται… pic.twitter.com/t5OJf487vA — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) June 10, 2026

Για το Κυπριακό, είπε ότι «πενήντα δύο χρόνια έχουν περάσει από την τουρκική εισβολή του 1974», περιγράφοντάς τα ως «πενήντα δύο χρόνια παράνομης κατοχής», «πενήντα δύο χρόνια προσφυγιάς» και «πενήντα δύο χρόνια οικογενειών που περιμένουν απαντήσεις για τους αγνοούμενους αγαπημένους τους». Τόνισε ότι «ο χρόνος δεν νομιμοποιεί την κατοχή», «ο χρόνος δεν μετατρέπει την αδικία σε νομιμότητα» και «ο χρόνος δεν καθιστά αποδεκτή τη διχοτόμηση».

Ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έθεσε το Κυπριακό στην κορυφή της πολιτικής του ατζέντας από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του. Χαιρέτισε τη νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και εξέφρασε στήριξη στις προσπάθειές του, σημειώνοντας ότι η Προσωπική του Απεσταλμένη για το Κυπριακό, María Ángela Holguín, βρίσκεται στην Κύπρο για επαφές με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Tufan Erhürman, πριν επισκεφθεί την Άγκυρα, την Αθήνα και τις Βρυξέλλες.

«Ο στόχος μας παραμένει αμετάβλητος: η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά», ανέφερε. Υπενθύμισε ότι η συμφωνημένη βάση καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: «ένα κράτος με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα», ένα λειτουργικό ευρωπαϊκό κράτος ευθυγραμμισμένο με τις αρχές και το κεκτημένο της ΕΕ και μια χώρα «απαλλαγμένη από κατοχικά στρατεύματα, αναχρονιστικές εγγυήσεις και εξαρτήσεις από τρίτους».

«Η διχοτόμηση δεν έχει θέση στο μέλλον της Κύπρου», είπε, προσθέτοντας ότι «οι προτάσεις για λύση δύο κρατών δεν έχουν καμία βάση στο διεθνές δίκαιο» και «δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν αποδεκτές». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Κύπρος παραμένει προσηλωμένη στη «διπλωματία, στον διάλογο και στην επίτευξη λύσης», προσθέτοντας ότι «η αποφασιστικότητά μας να διαπραγματευτούμε δεν πρέπει ποτέ να εκληφθεί ως αποδοχή της αδικίας».

Απευθυνόμενος στους Τουρκοκύπριους, είπε ότι «το μέλλον μας, η ασφάλειά μας και η ευημερία μας μπορούν να είναι κοινά», προσθέτοντας ότι μια επανενωμένη Κύπρος μπορεί να αποτελέσει «πρότυπο για την περιοχή», όπου θα επικρατεί το κράτος δικαίου και η επόμενη γενιά θα μεγαλώνει «χωρίς οδοφράγματα, χωρίς συρματοπλέγματα και χωρίς κατοχικά στρατεύματα».

Για τις σχέσεις Κύπρου-ΗΠΑ, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι στην Ουάσινγκτον έχει καταγραφεί «μια αξιοσημείωτη μεταμόρφωση» στη διμερή σχέση. Σημείωσε ότι ο Στρατηγικός Διάλογος διαμόρφωσε «ένα μόνιμο πλαίσιο συνεργασίας» στους τομείς της ασφάλειας, της άμυνας, της ενέργειας, της καινοτομίας και της επιβολής του νόμου, ενώ η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στον Λευκό Οίκο αποτέλεσε «σαφή και έμπρακτη αναγνώριση» του ρόλου της Κύπρου ως «αξιόπιστου εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή».

Είπε ότι η συνεργασία Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών εκτείνεται πλέον στους τομείς της «ασφάλειας και της άμυνας, της ενέργειας, της επιβολής του νόμου, των επενδύσεων, της καινοτομίας και των αναδυόμενων τεχνολογιών». Αναφερόμενος στις επαφές στη Νέα Υόρκη, στο Τέξας και στη Σίλικον Βάλεϊ, είπε ότι η Κύπρος παρουσιάστηκε ως «αξιόπιστη πύλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρύτερη περιοχή», προσθέτοντας ότι αυτή η προσπάθεια παράγει ήδη «απτά αποτελέσματα».

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη συνεργασία με την NVIDIA, η οποία, όπως είπε, αναβαθμίζει την «εθνική υποδομή υπολογιστικών συστημάτων υψηλών επιδόσεων και Τεχνητής Νοημοσύνης» της Κύπρου, καθώς και στη συνεργασία με την Tenstorrent, που δημιουργεί προοπτικές για την ανάπτυξη «εθνικών δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης». Σημείωσε επίσης ότι η Plug and Play διευρύνει την παρουσία της στον τομέα της καινοτομίας στην Κύπρο.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απέτισε ιδιαίτερο φόρο τιμής στην κυπροαμερικανική κοινότητα, λέγοντας ότι υπήρξε «αναπόσπαστο μέρος αυτής της πορείας» και «σταθερός πυλώνας» των προσπαθειών της Κύπρου. Οι «ισχυρές και αξιόπιστες φωνές» της, είπε, διασφάλισαν ότι «η υπόθεση της Κύπρου παραμένει παρούσα στην Ουάσινγκτον», συνέβαλαν ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να κατανοήσουν «την αδικία της κατοχής» και στήριξαν τη συνεχή ενίσχυση της διμερούς σχέσης.

Υπογράμμισε ότι η συμβολή της κοινότητας υπήρξε «καθοριστική» για τη διατήρηση και τη διεύρυνση της διακομματικής στήριξης στο Κογκρέσο. «Η διακομματική στήριξη προς την Κύπρο στο Κογκρέσο παραμένει ανεκτίμητη», είπε, προσθέτοντας ότι η στενότερη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύει την ασφάλεια της Κύπρου, διευρύνει τον διπλωματικό της χώρο και ενδυναμώνει τη δυνατότητά της να προωθήσει «τον αγώνα για μια ελεύθερη και επανενωμένη πατρίδα».

Αναφερόμενος στην Προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ότι αναλαμβάνεται σε «μια καθοριστική συγκυρία», καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει «πόλεμο στα σύνορά της», αστάθεια στην ευρύτερη γειτονιά της και αυξανόμενες απαιτήσεις για αμυντική ετοιμότητα. Όπως ανέφερε, η Προεδρία καθοδηγείται από το όραμα «Μια Αυτόνομη Ένωση. Ανοικτή στον Κόσμο».

Αναφέρθηκε επίσης στην εξασφάλιση πρόσβασης σε χρηματοδότηση «πέραν του 1,18 δισεκατομμυρίου ευρώ» μέσω του χρηματοδοτικού μέσου SAFE, την οποία χαρακτήρισε «στρατηγική επένδυση στην αμυντική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας». Για την Κύπρο, είπε, «η άμυνα αποτελεί εθνικό καθήκον», με στόχο την προστασία της Δημοκρατίας, τη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και τη θωράκιση της χώρας σε μια αβέβαιη περιοχή.

Ως προς την εξωτερική πολιτική, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι έχει «σαφή στόχο, συνέπεια στις αρχές της και πολυδιάστατη εμβέλεια», μετατρέποντας τη γεωγραφική θέση της Κύπρου σε «πλατφόρμα συνεργασίας, σταθερότητας και στρατηγικής σημασίας». Αναφέρθηκε στην Κρατική Επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην Ινδία και στην αναβάθμιση των σχέσεων σε Στρατηγική Εταιρική Σχέση, σημειώνοντας ότι η Κύπρος μπορεί να λειτουργήσει ως «αξιόπιστη πύλη εισόδου της Ινδίας προς την Ευρώπη» και ως «σταθερή γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία».

Επισήμανε ακόμη τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, τον θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο «Αμάλθεια», τις σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία και την Αίγυπτο, τη συμφωνία οριοθέτησης των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών Κύπρου και Λιβάνου, την αναβαθμισμένη Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης με τη Γαλλία, τη στενότερη ενσωμάτωση στο πλαίσιο Σένγκεν και την ανάπτυξη σχέσεων με το Καζακστάν. «Από την Ουάσινγκτον μέχρι το Νέο Δελχί, από το Παρίσι και τη Βηρυτό μέχρι το Αμπού Ντάμπι, το Αμμάν και την Αστάνα, η Κύπρος διευρύνει τον κύκλο εμπιστοσύνης και συνεργασίας», είπε.

Για την ενέργεια, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι η Υπουργική Συνάντηση Ενέργειας του σχήματος 3+1 μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποιείται στην Ουάσινγκτον, σημειώνοντας ότι η παρουσία της ExxonMobil και της Chevron στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας συνιστά «σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης» προς το ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου και τις προοπτικές της Ανατολικής Μεσογείου. Πρόσθεσε ότι η Ανατολική Μεσόγειος μπορεί να συμβάλει στην «περιφερειακή συνεργασία και στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στις επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας, λέγοντας ότι το 2025 κατέγραψε ανάπτυξη 3,8%, ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 η Κύπρος κατέγραψε ανάπτυξη 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, «την υψηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Είπε ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί για περισσότερο από μία δεκαετία, το δημόσιο χρέος μειώθηκε κάτω από το 60% για πρώτη φορά από το 2009 και η Κύπρος επέστρεψε στην «κατηγορία Α της επενδυτικής βαθμίδας» έπειτα από 13 χρόνια.

Αναφέρθηκε επίσης στην πρωτοβουλία «Minds in Cyprus», την οποία περιέγραψε ως πρωτοβουλία «επαναπατρισμού ταλέντου», με στόχο τη δημιουργία διαύλων ώστε Κύπριοι επαγγελματίες και επιστήμονες στο εξωτερικό να επανασυνδεθούν με την Κύπρο και να συμβάλουν στο μέλλον της. Όπως είπε, πρόκειται για «κάτι περισσότερο από μια πρόσκληση επιστροφής», καθώς αποτελεί «πρόσκληση συμμετοχής στον μετασχηματισμό μιας σύγχρονης, εξωστρεφούς Κύπρου».

Συνδέοντας την οικονομία, την αμυντική ετοιμότητα, τον ενεργειακό σχεδιασμό, τις συμμαχίες, τον ευρωπαϊκό ρόλο και την περιφερειακή παρουσία, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι όλα υπηρετούν «τον ίδιο ύψιστο στόχο: τον τερματισμό της κατοχής και την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας».

Κλείνοντας, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι η Κύπρος σήμερα είναι «μια χώρα που φέρνει αποτελέσματα», που ενισχύει την αμυντική της ετοιμότητα, διευρύνει τις συμμαχίες της, συνδέει την Ευρώπη με την περιοχή και «μετατρέπει τη γεωγραφία σε στρατηγική». Ευχαρίστησε τη διασπορά γιατί κράτησε «την Κύπρο ζωντανή στην καρδιά της Αμερικής» και είπε ότι η δική του γενιά αρνείται να παραδώσει στα παιδιά της την κληρονομιά μιας διαιρεμένης πατρίδας.

«Η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι την ημέρα που αυτό το συνέδριο θα μπορεί να πραγματοποιηθεί στους ελεύθερους δρόμους της Κερύνειας και της Αμμοχώστου», ανέφερε, «μέχρι την ημέρα που κάθε παιδί της Κύπρου θα μπορεί να κληρονομήσει μια πατρίδα χωρίς κατοχή, χωρίς συρματοπλέγματα και χωρίς ξένα στρατεύματα».

Πηγή: ΚΥΠΕ