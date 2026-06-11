Δεν τα βρίσκουν τα κόμματα για προεδρίες των επιτροπών στη Βουλή – ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ συγκρούονται για την Περιβάλλοντος

Παραμένουν οι διαφωνίες των κομμάτων για τις Προεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών όπως ξεδιπλώθηκαν και στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής που συνήλθε αμέσως μετά την Ολομέλεια.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαφωνίες παραμένουν τόσο για τον αριθμό των Επιτροπών που διεκδικεί το κάθε κόμμα, όσο και για συγκεκριμένες επιτροπές και γι' αυτό η Επιτροπή Επιλογής συνέρχεται ξανά αύριο στις 10 το πρωί. Η σημερινή συνεδρίαση κράτησε περισσότερες από δυόμιση ώρες.

Πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι "όλα είναι ανοικτά, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και λέμε 'αυτήν διαλέγω, την άλλη απορρίπτω', στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, καλή θέληση να υπάρχει".

Υπενθυμίζεται ότι ο κανονισμός για τις Προεδρίες που τροποποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο προνοεί ότι προεδρίες δικαιούνται τα κόμματα που έχουν τουλάχιστον 7 βουλευτές.

Στην προκειμένη περίπτωση ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ, κάτι με το οποίο διαφωνεί το ΑΛΜΑτο οποίο προτάσσει και 17σελιδη γνωμάτευση με βάση την οποία δικαιούται να έχει προεδρία. Στελέχη του Κινήματος και δημόσια δήλωσαν πως δεν αποκλείεται να οδηγήσουν το ζήτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Δεν είναι βέβαιο ότι οι Επιτροπές παραμένουν 16 στον αριθμό, καθώς κάποια κόμματα ευνοούν συγχώνευση επιτροπών και όπως όλα δείχνουν της Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τη Θεσμών. Επίσης υπάρχει εισήγηση στις Επιτροπές να συμμετέχουν 12 βουλευτές στο σύνολο, τέσσερις από κάθε κόμμα. Φαίνεται όμως οι περισσότεροι βουλευτές της Επιτροπής Επιλογής να ευνοούν τη διατήρηση 16 Επιτροπών γιατί αν οι Επιτροπές μειωθούν στις 15 τα πράγματα ίσως γίνουν πιο περίπλοκα.

Η δύσκολη εξίσωση βεβαίως αφορά το ποιες Επιτροπές πάνε σε ποια κόμματα.

Ο ΔΗΣΥ επιζητεί να κρατήσει τις προεδρίες των Επιτροπών που είχε στην προηγούμενη θητεία δηλαδή της Εξωτερικών, Ενέργειας, Νομικών, Υγείας και Θεσμών και δεν επιμένει να λάβει και έκτη προεδρία που τη δικαιούται με βάση τα ποσοστά του. Οι "ορφανές" Επιτροπές της Αμυνας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών είναι το μήλον της έριδος. Κλειδί όμως αναδεικνύεται η Περιβάλλοντος γιατί τη διεκδικούν ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ χωρίς κανένα από τα δύο κόμματα να κάνουν πίσω.

Το ΑΚΕΛ εμφανίζεται συναινετικό στο να δώσει την προεδρία της Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά φαίνεται να μην συζητά καθόλου για να μην πάρει την Περιβάλλοντος καθώς τη θεωρεί μεγάλης σημασίας Επιτροπή με τεράστιο και σημαντικό όγκο εργασίας, διατηρώντας τη θέση να μην δοθεί προεδρία στο ΕΛΑΜ.

Το ΑΚΕΛ θέλει να διατηρήσει επίσης τις προεδρίες της Εσωτερικών, Γεωργίας, Εργασίας και Προσφύγων. Το ΑΚΕΛ αντιδρά στο να περιέλθει η προεδρία της Αμυνας και Παιδείας στο ΕΛΑΜ, το οποίο και τις διεκδικεί.

Συγκλίνουσες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΕΛΑΜ ίσως κάνει πίσω σε ό,τι αφορά την Παιδείας. Για την Επιτροπή αυτή δεν κάνει όμως πίσω το ΔΗΚΟ που είχε την προεδρία και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Στην προηγούμενη θητεία στην Επιτροπή Αμυνας προήδρευε η ΕΔΕΚ με τον Μαρίνο Σιζόπουλο, στην Παιδείας το ΔΗΚΟ με τον Παύλο Μυλωνά και στην Περιβάλλοντος οι Οικολόγοι με τον Χαράλαμπο Θεοπέμπτου. ''Ορφανή'' μένει η Επιτροπή Μεταφορών που την προεδρία είχε η ΔΗΠΑ στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Όπως όλα δείχνουν πάντως το επικρατέστερο σενάριο είναι πέντε προεδρίες στο ΔΗΣΥ, πέντε στο ΑΚΕΛ, τρεις στο ΔΗΚΟ και τρεις στο ΕΛΑΜ αλλά ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος με βάση όλες τις συγκλίνουσες πληροφορίες είναι η Περιβάλλοντος.

Πηγή: ΚΥΠΕ