Σε εξέλιξη το τετ α τετ Ολγκίν και Χριστοδουλίδη - Η προσωπική απεσταλμένη είδε τον Έρχιουρμαν και ετοιμάζει βαλίτσες για Άγκυρα και Αθήνα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατ' ιδίαν συνάντηση της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Αυτή είναι η δεύτερη κατ’ ιδίαν συνάντηση της κ. Ολγκίν με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, μετά την άφιξή της στην Κύπρο την περασμένη Κυριακή.

Η κ. Ολγκίν συναντήθηκε εκ νέου και με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής, στις 15.00, μετά την οποία δήλωσε «συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τα επόμενα βήματα και ιδιαίτερα για μια συνάντηση 5+1».

Η συνάντηση διήρκησε περίπου μία ώρα και η κ. Ολγκίν την χαρακτήρισε καλή. Σημείωσε ότι το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και το Σαββατοκύριακο θα πάει στην Άγκυρα και μετά στην Αθήνα. Σε δύο εβδομάδες θα μεταβεί στις Βρυξέλλες και θα έρθει ξανά στην Κύπρο. «Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για να έχουμε μια καλή συνάντηση 5+1 τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε.

Ο κ. Έρχουρμαν δεν προέβη σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση.

Οι συναντήσεις της κ. Ολγκίν με τους δύο ηγέτες έρχονται σε συνέχεια των πρώτων συναντήσεων που είχε μαζί τους την περασμένη Δευτέρα.

Η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, αναμένεται να αναχωρήσει από την Κύπρο την Κυριακή και ακολούθως θα μεταβεί σε Αθήνα και Άγκυρα για επαφές εκεί στο πλαίσιο προετοιμασίας για συνάντηση 5+ 1.

Όπως η ίδια ανέφερε σε δηλώσεις της μετά τη συνάντησή της τη Δευτέρα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, προετοιμάζει, μαζί με τον ΓΓ των ΗΕ μία συνάντηση 5 συν 1, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι οι προσπάθειες θα οδηγήσουν σε μία τέτοια συνάντηση.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι ο στόχος είναι η σύγκληση νέας άτυπης συνόδου, πιθανότατα «την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου ή την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου».

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ