Επιστολή Αννίτας σε Βέμπερ και ηγέτες του ΕΛΚ για ενίσχυση της ευρωπαϊκής εμπλοκής στο Κυπριακό

Την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στήριξης στις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό ζητά η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, η οποία κοινοποιήθηκε και στους ηγέτες των κομμάτων που συμμετέχουν στο ΕΛΚ.

Στην επιστολή της, η κα Δημητρίου αναφέρεται στις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού και υπογραμμίζει τη σημασία των προσπαθειών της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, για τη σύγκληση νέας άτυπης διευρυμένης συνάντησης στη μορφή «5+1».

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ζητά από το ΕΛΚ να στηρίξει πολιτικά τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη υπό τον ΟΗΕ, εκφράζοντας παράλληλα την ανάγκη για ισχυρότερη ευρωπαϊκή εμπλοκή στο Κυπριακό.

Στο πλαίσιο αυτό, θέτει και το ζήτημα του διορισμού νέου ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα συνέβαλλε στη διασφάλιση της συνέχειας της ευρωπαϊκής παρουσίας και στην ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ κατά την επόμενη φάση των προσπαθειών.

Παράλληλα, η κα Δημητρίου εκφράζει τις ευχαριστίες της προς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τον πρόεδρό του για τη διαχρονική στήριξή τους στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως σημειώνεται, η επιστολή επαναβεβαιώνει τη θέση υπέρ μιας συμφωνημένης λύσης εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, απορρίπτοντας την τουρκική πρόταση για λύση δύο κρατών. Η πρωτοβουλία της προέδρου του ΔΗΣΥ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία καταβάλλονται νέες προσπάθειες για επανεκκίνηση της διαδικασίας των συνομιλιών και ενόψει των επόμενων κινήσεων του ΟΗΕ για το Κυπριακό.

Αυτούσια η επιστολή:



