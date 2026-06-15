Μήνυμα σε Φιντάν από Χριστοδουλίδη: Ο ΟΗΕ δεν κινείται εκτός του συμφωνημένου πλαισίου

Ο ΓΓ των ΗΕ κατέστησε σαφές ότι δεν αναλαμβάνει την οποιαδήποτε πρωτοβουλία που ξεφεύγει του πλαισίου του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, είπε τη Δευτέρα ο Προέδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του προσερχόμενος στην τελετή αποφοίτησης των διδακτορικών φοιτητών και φοιτητριών του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό, και κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες για αναφορές του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν περί λύσης δύο κρατών, κατά τη συνάντησή του με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι δεν υποτιμά και δεν υποβαθμίζει τις δηλώσεις του κ. Φιντάν, και τους λόγους που ενδεχομένως να έγιναν.

«Έχω ανταλλάξει αρκετά μηνύματα με την προσωπική απεσταλμένη και έχω ενημερωθεί για τα διαμειφθέντα στη συνάντηση με τον κ. Φιντάν, που δεν θα δημοσιοποιήσω, αντιλαμβάνεστε το γιατί» είπε. «Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις δηλώσεις του κ. Φιντάν, θέλω να αναφέρω κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο, είναι σαφές, ήταν και η τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα προς τον Τούρκο Πρόεδρο, αλλά και ακολούθως στις Βρυξέλλες όταν συναντηθήκαμε, αλλά και με τους επικεφαλής των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών πολύ περισσότερο σήμερα, σε μια περίοδο που αμφισβητείται ο καταστατικός χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, που αμφισβητείται το σύστημα που δημιουργήθηκε μετά το 1945 με τα Ηνωμένα Έθνη, που αμφισβητείται το διεθνές δίκαιο, δεν αναλαμβάνει την οποιαδήποτε πρωτοβουλία που ξεφεύγει του πλαισίου του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», πρόσθεσε.

«Δεν υποτιμώ και δεν υποβαθμίζω φυσικά τις δηλώσεις του κ. Φιντάν, τους λόγους που ενδεχομένως να έγιναν. Έχει σημασία αυτά που ανέφερε δημόσια, επαναλαμβάνω, δεν τα υποτιμώ, δεν τα υποβαθμίζω», είπε ακόμη.

«Από εκεί και πέρα», συνέχισε, «η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών κινείται προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, που έχει δώσει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας και συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια».

Επανέλαβε, αυτό που είπε και άλλες φορές, όπως ανέφερε, ότι «στο τέλος της ημέρας, όλοι θα κριθούμε από τις τοποθετήσεις μας και από το τελικό αποτέλεσμα».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, πιθανόν να έκανε αυτές τις δηλώσεις για δημόσια κατανάλωση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε, «δεν γνωρίζω αν τις κάνει για δημόσια κατανάλωση ή όχι. Δεν τις υποβαθμίζω όμως και ούτε τις υποτιμώ».

πηγή: ΚΥΠΕ