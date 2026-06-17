Στις Βρυξέλλες η Αννίτα Δημητρίου για τη Σύνοδο Ηγετών του ΕΛΚ – Ζητά ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ στο Κυπριακό

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, αναχωρεί σήμερα για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Ηγετών του ΕΛΚ, σε μια περίοδο που, όπως σημειώνει, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για το Κυπριακό.

«Αναχωρώ σήμερα για τις Βρυξέλλες και τη Σύνοδο Ηγετών του ΕΛΚ, σε μια πολύ καθοριστική στιγμή για το Κυπριακό, μετά και τις επαφές της κ. Ολγκίν και την εν εξελίξει προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα για μια νέα διευρυμένη διάσκεψη «5+1»», δήλωσε η κ. Δημητρίου.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, σε αυτή τη φάση θεωρείται αναγκαία η πιο ενεργή εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανέφερε, θα ζητήσει τη στήριξη του Προέδρου του ΕΛΚ και των ηγετών της πολιτικής οικογένειας του κόμματος για τον διορισμό Ευρωπαίου Απεσταλμένου για το Κυπριακό.

«Σε αυτή τη φάση θεωρούμε πολύ σημαντική την πιο ενεργή εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως συνέχεια και της επιστολής που έχω ήδη αποστείλει προς τον Πρόεδρο του ΕΛΚ και τους ηγέτες της πολιτικής μας οικογένειας, θα ζητήσω τη στήριξή τους, μέσω και της επιρροής που ασκούν στα όργανα της ΕΕ, για τον διορισμό Ευρωπαίου Απεσταλμένου για το Κυπριακό», σημείωσε.

Η κ. Δημητρίου ανέφερε ακόμη ότι θα ζητήσει τη συμβολή των ηγετών του ΕΛΚ, ώστε να ασκηθούν πιέσεις προς την Τουρκία για εγκατάλειψη της θέσης περί δύο κρατών.

«Την ίδια ώρα, θα ζητήσω τη συμβολή τους, ούτως ώστε να ασκηθούν πιέσεις στην Τουρκία για να εγκαταλείψει την απαράδεκτη θέση για δύο κράτη, προκειμένου να οδηγηθούμε σε ουσιαστικές συνομιλίες», δήλωσε.

Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση του ΔΗΣΥ ότι η πρόοδος στις σχέσεις Τουρκίας – ΕΕ δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς αντίστοιχη πρόοδο στο Κυπριακό.

«Θα επαναλάβω επίσης την καθαρή μας θέση ότι όσο η Τουρκία παραμένει αδιάλλακτη δεν μπορεί να ζητά πρόοδο στις σχέσεις της με την ΕΕ χωρίς την αντίστοιχη πρόοδο στο Κυπριακό. Ζητήματα όπως η απελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου, η αναβάθμιση της τελωνειακής σύνδεσης και η συμμετοχή στο SAFE, δεν μπορούν να προχωρήσουν όσο η Τουρκία παραμένει αμετακίνητη», ανέφερε.

Κλείνοντας, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι η παρούσα συγκυρία απαιτεί σαφή μηνύματα και συγκεκριμένες ενέργειες.

«Η συγκυρία είναι κρίσιμη, απαιτεί σαφή μηνύματα και συγκεκριμένες ενέργειες από όλους. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια και αποφασιστικότητα προς αυτή την κατεύθυνση», κατέληξε.