Επιτυχία για Αννίτα Δημητρίου στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα – Υιοθετήθηκε εισήγηση του ΔΗΣΥ για τουρκική κατοχή και Κυπριακό

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) υιοθέτησε εισήγηση του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ), με την οποία τονίζεται ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας παραμένουν ελλιπείς όσο συνεχίζεται η τουρκική κατοχή στην Κύπρο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο κοινό έγγραφο του ΕΛΚ επαναβεβαιώνεται η ανάγκη για εξεύρεση λύσης του Κυπριακού στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο, τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρεται, η ενσωμάτωση της συγκεκριμένης αναφοράς αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς συνδέει άμεσα την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με την ανάγκη τερματισμού της κατοχής ευρωπαϊκού εδάφους και την εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού πλαισίου.

Στη Σύνοδο του ΕΛΚ συμμετείχε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, μαζί με τους ηγέτες της πολιτικής οικογένειας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Στην τοποθέτησή της, η κ. Δημητρίου ενημέρωσε για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, θέτοντας την ανάγκη για πιο ενεργή εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον διορισμό Ευρωπαίου Απεσταλμένου και την άσκηση ουσιαστικής πίεσης προς την Τουρκία, ώστε να εγκαταλείψει τη θέση για λύση δύο κρατών.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, υπογράμμισε τη θέση του ΕΛΚ για ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας εντός του ΝΑΤΟ, ενώ στο πλαίσιο αυτό οι ηγέτες του ΕΛΚ αναμένεται να ζητήσουν την προώθηση και εφαρμογή της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής του Άρθρου 42(7) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ένωσης.

Το κοινό έγγραφο του ΕΛΚ επαναβεβαιώνει επίσης τη στήριξη στη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ενίσχυση του γεωπολιτικού της ρόλου.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναφέρει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την προώθηση των θέσεων της Κύπρου και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Αννίτα Δημητρίου: «Σημαντικό πολιτικό αποτέλεσμα για τη χώρα μας»

Σε δήλωσή της για τη Σύνοδο Κορυφής του ΕΛΚ, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι «με την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής των αρχηγών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κρατούμε ένα σημαντικό πολιτικό αποτέλεσμα για τη χώρα μας».

Όπως δήλωσε, «ενημερώσαμε για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και θέσαμε με σαφήνεια την ανάγκη για πιο ενεργή εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον διορισμό Ευρωπαίου Απεσταλμένου αλλά και με ουσιαστική πίεση προς την Τουρκία, ώστε να εγκαταλείψει την απαράδεκτη θέση για λύση δύο κρατών».

Πρόσθεσε επίσης ότι «μας ικανοποιεί ιδιαίτερα ότι στο κοινό έγγραφο ενσωματώθηκε η εισήγησή μας για ειδική αναφορά στην Κύπρο: η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί όσο ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή».

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ακόμη ότι ο ΔΗΣΥ στηρίζει τη θέση για ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και την εφαρμογή του Άρθρου 42(7) για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ενώ αναφέρθηκε και στη διατήρηση του πρωταγωνιστικού ρόλου του κόμματος εντός της πολιτικής του οικογένειας, βάσει των αποτελεσμάτων των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών.

Κλείνοντας, τόνισε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει προσηλωμένος στη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων της Κύπρου εντός της ΕΕ και στην επίλυση του Κυπριακού, το οποίο χαρακτήρισε κορυφαία προτεραιότητα.