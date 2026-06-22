Πρεσβεία Παλαιστίνης: Καλεί Κύπρο και ΕΕ να παρέμβουν για την Ισραηλινή κατάσχεση γης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Την έντονη καταδίκη της για την κατάσχεση γης που ανήκει στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, στην περιοχή Σιλουάν της κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ, εκφράζει η Πρεσβεία της Παλαιστίνης στην Κύπρο.

Σε ανακοίνωσή της, η Πρεσβεία αναφέρει ότι η ενέργεια πραγματοποιήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής στις 15 Ιουνίου 2026 και συνοδεύτηκε, όπως σημειώνει, από την εκδίωξη εκπροσώπου του Πατριαρχείου, την κατάσχεση εξοπλισμού, την εκρίζωση δέντρων και την περίφραξη της ιδιοκτησίας με φράχτες και πύλες.

Η Πρεσβεία χαρακτηρίζει την ενέργεια «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και «ευθεία προσβολή» της θρησκευτικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συγκεκριμένη εκκλησιαστική περιουσία είναι νόμιμα καταγεγραμμένη στο όνομα του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου και γειτνιάζει με ιστορικό μοναστηριακό συγκρότημα, καθώς και με σημαντικά θρησκευτικά και αρχαιολογικά μνημεία.

Η Πρεσβεία της Παλαιστίνης υποστηρίζει ότι η κατάσχεση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται, όπως αναφέρει, σε μια συστηματική πολιτική της ισραηλινής κατοχής που αποσκοπεί στην αρπαγή γης, στην αλλοίωση του ιστορικού και δημογραφικού χαρακτήρα της κατεχόμενης Ιερουσαλήμ και στην υπονόμευση της διαχρονικής παρουσίας των Παλαιστινίων Χριστιανών.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η Ανατολική Ιερουσαλήμ αποτελεί κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος και ότι κάθε απόπειρα κατάσχεσης, δήμευσης ή αλλαγής του νομικού καθεστώτος εκκλησιαστικών και ιδιωτικών περιουσιών είναι, κατά την Πρεσβεία, άκυρη και στερείται νομικής ισχύος, με βάση το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τις Συμβάσεις της Γενεύης και τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.

Η Πρεσβεία καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία, επικαλούμενη τους ιστορικούς, θρησκευτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς της Κύπρου με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τον χριστιανισμό της Αγίας Γης, να αναλάβει πρωτοβουλίες σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των χριστιανικών ιερών τόπων και περιουσιών στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ.

Παράλληλα, καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκαταλείψει, όπως αναφέρει, «τη σιωπή και τις γενικόλογες τοποθετήσεις» και να προχωρήσει σε σαφή καταγγελία των ισραηλινών παραβιάσεων που στρέφονται κατά εκκλησιαστικών θεσμών και της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της Ιερουσαλήμ.

Η ανακοίνωση τονίζει ότι η προστασία των χριστιανικών και μουσουλμανικών ιερών τόπων δεν μπορεί να υπόκειται σε πολιτικές σκοπιμότητες ή σε δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Καταλήγοντας, η Πρεσβεία της Παλαιστίνης σημειώνει ότι η συνεχιζόμενη ατιμωρησία ενθαρρύνει την κατοχική δύναμη να κλιμακώνει τις παραβιάσεις της, υπονομεύοντας κάθε προοπτική ειρήνης, δικαιοσύνης και σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Επαναλαμβάνει, επίσης, ότι η Ιερουσαλήμ, λόγω της μοναδικής θρησκευτικής και ιστορικής της σημασίας για δισεκατομμύρια ανθρώπους, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αυθαίρετων μέτρων κατοχής και επιβολής τετελεσμένων.