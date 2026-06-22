Αννίτα: Το εθνικό συμφέρον είναι πάνω από κόμματα ή άλλες ατζέντες - Τι είπε για νέες δυνατότητες στο Κυπριακό (βίντεο)

Την εκτίμηση ότι διαμορφώνονται νέες δυνατότητες στο Κυπριακό, οι οποίες θα πρέπει να αξιοποιηθούν με σοβαρότητα και στρατηγικό σχεδιασμό, εξέφρασε η πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, μετά τη σημερινή συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου.

Σε δηλώσεις της, η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι οι εξελίξεις πρέπει να αξιολογούνται παράλληλα με τις ευρύτερες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, σημειώνοντας πως τα Ηνωμένα Έθνη, με πρωτοβουλία του Αντόνιο Γκουτέρες, καταβάλλουν ουσιαστική προσπάθεια για τη σύγκληση νέας διευρυμένης διάσκεψης με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι επιδιώξεις της Τουρκία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργούν δεδομένα που μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης, υπό την προϋπόθεση ότι η Άγκυρα θα εγκαταλείψει τη θέση περί «δύο κρατών» και θα υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ επανέλαβε, επίσης, τη σημασία του διορισμού ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, τονίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στις προσπάθειες για πρόοδο.

«Αυτή την ώρα δεν χρειάζονται ούτε υπερβολές ούτε εφησυχασμός. Χρειάζεται ενότητα, χρειάζεται ομοψυχία και σκληρή δουλειά από όλους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το εθνικό συμφέρον βρίσκεται πάνω από κομματικές ή άλλες επιμέρους ατζέντες.

Καταλήγοντας, η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα, σημειώνοντας πως «όσο πιο ενωμένοι είμαστε στο εσωτερικό, τόσο πιο δυνατοί είμαστε και στο εξωτερικό».