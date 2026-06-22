Νικόλας Παπαδόπουλος: Στήριξη στις πρωτοβουλίες Χριστοδουλίδη, βλέπει ρόλο-κλειδί για την ΕΕ το ΔΗΚΟ

Τη στήριξη του Δημοκρατικό Κόμμα στις πρωτοβουλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας για επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού εξέφρασε ο πρόεδρος του κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου.

Όπως ανέφερε, τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις επαφές που πραγματοποίησε, καθώς και για τα πιθανά επόμενα βήματα στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.

Ο κ. Παπαδόπουλος δήλωσε ότι το ΔΗΚΟ στηρίζει τις πρωτοβουλίες που καταβάλλονται ώστε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένα Έθνη να συγκαλέσει το συντομότερο δυνατό μια νέα διευρυμένη διεθνή διάσκεψη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτή θα αποτελέσει «διάσκεψη ουσίας» και θα οδηγήσει στην ανακοίνωση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας ότι, μέσα από τις συζητήσεις που αφορούν τις ευρωτουρκικές σχέσεις, διαθέτει τη δυνατότητα τόσο να ασκήσει πίεση προς την Τουρκία όσο και να προσφέρει τα απαραίτητα κίνητρα, ώστε η τουρκική πλευρά να προσέλθει στις συνομιλίες με εποικοδομητική στάση.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, στόχος είναι η τουρκική πλευρά να εγκαταλείψει τις αδιάλλακτες θέσεις που, όπως είπε, παρεμποδίζουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ακόμη ότι τόσο το ΔΗΚΟ όσο και άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να ενισχύσουν τις προσπάθειες άσκησης πίεσης προς αυτή την κατεύθυνση και να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό.