Έρχιουρμαν: Στηρίζουμε τις προσπάθειες Γκουτέρες, αλλά όχι διαπραγματεύσεις χωρίς προοπτική λύσης

Τη στήριξή του στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, για επανεκκίνηση της διαδικασίας στο Κυπριακό εκφράζει ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος, Τουφάν Έρχιουρμαν, διαμηνύοντας παράλληλα ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων χωρίς σαφή προοπτική κατάληξης σε συμφωνία.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρει ότι η βούληση των Τουρκοκυπρίων για λύση έχει εκφραστεί επανειλημμένα στο παρελθόν και υποστηρίζει ότι εδώ και μήνες υπήρχαν ενδείξεις πως ο Αντόνιο Γκουτέρες προετοιμάζει νέα πρωτοβουλία μετά τις εκλογές στην Κυπριακή Δημοκρατία και την ολοκλήρωση της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως σημειώνει, η τουρκοκυπριακή πλευρά στηρίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα στο πλαίσιο της αναζήτησης λύσης του Κυπριακού. Την ίδια ώρα, επαναλαμβάνει ότι οι θέσεις της έχουν διατυπωθεί με σαφήνεια τα τελευταία τρία χρόνια προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ο κ. Έρχιουρμαν τονίζει ότι στόχος δεν είναι η διεξαγωγή συνομιλιών για χάρη των συνομιλιών, αλλά μια διαπραγματευτική διαδικασία που να μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Όπως αναφέρει, η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε μια ανοιχτή διαδικασία χωρίς προοπτική επιτυχίας, η οποία στο τέλος θα οδηγήσει εκ νέου σε αδιέξοδο.

Αναφερόμενος στις δημόσιες συζητήσεις που διεξάγονται το τελευταίο διάστημα στην ελληνοκυπριακή πλευρά, σημειώνει ότι παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, προσθέτοντας ωστόσο ότι μεγάλο μέρος των πληροφοριών και των σεναρίων που διακινούνται είναι, κατά την άποψή του, αβάσιμα.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η δική του πλευρά συνεχίζει να προσεγγίζει το ζήτημα με σοβαρότητα και ψυχραιμία, αποφεύγοντας, όπως αναφέρει, την πολιτική αντιπαράθεση μέσω των μέσων ενημέρωσης. «Παραμένουμε ήρεμοι, ψύχραιμοι και υπομονετικοί, παρουσιάζοντας με συνέπεια το πλαίσιο και την προσέγγισή μας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις αποτυχημένες προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού το 2004 και το 2017, υποστηρίζοντας ότι οι Τουρκοκύπριοι βίωσαν σημαντικές απογοητεύσεις και ότι δεν θα πρέπει να επαναληφθεί ένα αντίστοιχο σκηνικό το 2026.

Σύμφωνα με τον ίδιο, διάφορες ιδέες και προτάσεις αξιολογούνται αυτή την περίοδο από διεθνείς παράγοντες, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει μέχρι στιγμής οποιαδήποτε πρόταση με την απαραίτητη ωριμότητα ώστε να τεθεί προς δημόσια συζήτηση.

Καταλήγοντας, ο κ. Έρχιουρμαν υπογραμμίζει ότι οι Τουρκοκύπριοι αποτελούν μέρος της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού και ότι οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη προκύψει θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα και χωρίς διαστρεβλώσεις. Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν πρόκειται ούτε να καλλιεργήσει κλίμα απαισιοδοξίας ούτε να δημιουργήσει υπερβολικές προσδοκίες γύρω από τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.