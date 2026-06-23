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Τιρκουάζ με λουλούδια έβαλε η αντιπρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας - Απάντησε γιατί επιδεικνύει τα ρούχα που φοράει στη Βουλή (βίντεο)

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Η κ. Κωνσταντινίδη υπογράμμισε ότι μέσα από τη συγκεκριμένη κίνηση επιδιώκει να αναδείξει την αξία της κυπριακής παραγωγής και της εγχώριας βιομηχανίας μόδας

Τις ενδυματολογικές της επιλογές μοιράστηκε με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η βουλευτής και αντιπρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, μέσω του οποίου εξηγεί την επιλογή της ενδυμασίας της κατά την Ολομέλεια της Βουλής στις 18 Ιουνίου 2026.

Όπως αναφέρει, τα ρούχα και τα αξεσουάρ που επέλεξε να φορέσει προέρχονταν από καταστήματα και δημιουργούς της επαρχίας Αμμοχώστου, τα οποία στήριξε προσωπικά με τις αγορές της. Στόχος της πρωτοβουλίας της, όπως επισήμανε, ήταν να προβάλει και να ενισχύσει την τοπική επιχειρηματικότητα, καθώς και το έργο Κυπρίων σχεδιαστών και καλλιτεχνών.

«Στηρίζουμε τους ανθρώπους που δημιουργούν και παράγουν στην Κύπρο. Ενισχύουμε την τοπική οικονομία και τις επιχειρήσεις της Αμμοχώστου», αναφέρει χαρακτηριστικά, κλείνοντας το μήνυμά της με τη φράση: «Συνεχίζουμε με χρώματα».

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