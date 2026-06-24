Στήριξη Πορτογαλίας σε Κύπρο εξέφρασε στην ΠτΒ η απερχόμενη Πρέσβειρα

Η Κύπρος μπορεί να βασίζεται στη στήριξη της Πορτογαλίας, διαβεβαίωσε την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, η Πρέσβειρα της Πορτογαλίας στην Κύπρο, Vanda Sequiera, την Τετάρτη, σε αποχαιρετιστήρια συνάντηση με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της θητείας της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, η κ. Δημητρίου εξέφρασε ευχαριστίες για την αγαστή συνεργασία μεταξύ της Βουλής των Αντιπρόσωπων και της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στη διάρκεια της θητείας της κ. Sequiera, την οποία ευχαρίστησε για την ενεργό συμβολή της στην περαιτέρω προώθηση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Πορτογαλίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, αλλά και στην ανάδειξη των κοινών στοιχείων που συνδέουν τις δύο χώρες.

«Εξέφρασε δε τη βεβαιότητα ότι η δυναμική που έχει δημιουργηθεί στη συνεργασία αυτή, τα τελευταία χρόνια, θα συνεχίσει να παράγει απτά αποτελέσματα», προστίθεται.

Αναφερόμενη στις τρέχουσες εξελίξεις όσον αφορά στο κυπριακό πρόβλημα ενόψει της επικείμενης άτυπης διευρυμένης διάσκεψης, η Πρόεδρος της Βουλής τόνισε την ανάγκη για ουσιαστικά αποτελέσματα και απτά δείγματα προόδου που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. «Η κ. Δημητρίου επισήμανε ότι, προς τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να ασκηθούν ισχυρές πιέσεις προς την Τουρκία, σε συνάρτηση και με τον επικείμενο διορισμό Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η όποια πρόοδος στην ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, υπογράμμισε η Πρόεδρος της Βουλής, προϋποθέτει την εκ μέρους της συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της έναντι της Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Από πλευράς της, η Πρέσβειρα της Πορτογαλίας επαναβεβαίωσε τη σταθερή στήριξη της χώρας της στις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, σημειώνοντας συναφώς τη συνεισφορά της Πορτογαλίας στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ», επισημαίνεται.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Πορτογαλία είναι προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο και την πολυμερή συνεργασία, όπως καταδεικνύει η εκλογή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και διαβεβαίωσε την Πρόεδρο της Βουλής ότι η Κύπρος μπορεί να βασίζεται στη στήριξη της Πορτογαλίας.

Η κ. Sequiera σημείωσε καταληκτικά το έμπρακτο ενδιαφέρον και τη δέσμευση της χώρας της για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Κύπρο, αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ