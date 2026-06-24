Σε Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο η ΕΔΕΚ μετά το εκλογικό στραπάτσο του Μαΐου - Τι αποφάσισε το Πολιτικό Γραφείο

Το Πολιτικό Γραφείο της ΕΔΕΚ υιοθέτησε πρόταση του προέδρου του κόμματος, Νίκου Αναστασίου, για σύγκληση Έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου στις 5 Ιουλίου 2026, αντί της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής που ήταν προγραμματισμένη για τις 28 Ιουνίου.

Όπως αναφέρει ο κ. Αναστασίου, η απόφαση ελήφθη μετά το αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα και τις συζητήσεις που αναπτύχθηκαν στην Κεντρική Επιτροπή στις 7 Ιουνίου. Στόχος του Συνεδρίου είναι να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη να εκφραστούν για το μέλλον του κόμματος και να ληφθούν αποφάσεις για τον ανασχεδιασμό της δράσης της ΕΔΕΚ.

Το Έκτακτο Συνέδριο συγκαλείται για συζήτηση ενημέρωση και αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα:

1. Απόφαση Κεντρικής Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2026 για την προκήρυξη Καταστατικού, Ιδεολογικό – Πολιτικού και Εκλογικού Συνεδρίου

2. Μητρώο Μελών ΕΔΕΚ στη βάση απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2025

3. Διενέργεια οικονομικού ελέγχου/περιουσιακών στοιχείων

4. Διαχείριση οικονομικών δεδομένων στη βάση της απώλειας μεγάλου μέρους κρατικής χορηγίας /αξιολόγηση και αναγκαία αναδιοργάνωση επαγγελματικού προσωπικού.»