Το εκτελεστικό όργανο του Συμβουλίου Ειρήνης και άλλοι τεχνοκράτες θα συναντηθούν στην Κύπρο την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση των 20 σημείων του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για διαρκή ειρήνη, σταθερότητα και ανοικοδόμηση στη Γάζα. Τα σχέδια ανοικοδόμησης της Λωρίδας, η οποία καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς μετά από δύο χρόνια πολέμου με το Ισραήλ, έπειτα από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, έχουν καθυστερήσει σημαντικά εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, που έχει αποσπάσει τη διεθνή προσοχή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, επιβεβαίωσε χθες ότι η συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης θα πραγματοποιηθεί την επόμε...
Συνάντηση στην Κύπρο οργάνου του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ - Δεν προχωρεί η ανοικοδόμηση της Γάζας
Η απόφαση για τη διεξαγωγή της συνάντησης στην Κύπρο ήταν πρωτοβουλία του ιδίου του Συμβουλίου Ειρήνης. Η Κύπρος δεν είναι στους διοργανωτές αλλά φιλοξενεί τη συνάντηση
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