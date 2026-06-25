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Στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Ιούλιο οι εκθέσεις Γκουτέρες για Κυπριακό και ΟΥΝΦΙΚΥΠ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το Κυπριακό θα εξεταστεί κατά τη διάρκεια ενός μήνα με ευρύ πρόγραμμα εργασιών για το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο περιλαμβάνει επίσης συνεδριάσεις για το Σουδάν, την ατζέντα “Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια”, το UNOWAS, την Κολομβία, την Αϊτή, τη Μέση Ανατολή, τη Συρία, το UNRCCA και άλλα ζητήματα.

Οι εκθέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για τις Καλές του Υπηρεσίες για την Κύπρο και την ΟΥΝΦΙΚΥΠ αναμένεται να υποβληθούν στις αρχές Ιουλίου 2026, ενόψει των κλειστών διαβουλεύσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας το απόγευμα της 16ης Ιουλίου, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ.

Στο ενδιάμεσο, ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, Κασίμ Ντιάν αναμένεται να ενημερώσει τα μέλη του Συμβουλίου κατά τις διαβουλεύσεις για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Το Κυπριακό θα εξεταστεί κατά τη διάρκεια ενός μήνα με ευρύ πρόγραμμα εργασιών για το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο περιλαμβάνει επίσης συνεδριάσεις για το Σουδάν, την ατζέντα “Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια”, το UNOWAS, την Κολομβία, την Αϊτή, τη Μέση Ανατολή, τη Συρία, το UNRCCA και άλλα ζητήματα.

ΚΥΠΕ

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ΚΥΠΡΙΑΚΟ

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