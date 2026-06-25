Αυτό είναι το ψήφισμα της Άμεσης Δημοκρατίας που ζητά παραίτηση Σαββίδη και Αγγελίδη (εικόνες)

Ψήφισμα για την «αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και την παραίτηση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα» κατέθεσε στη Βουλή η Άμεση Δημοκρατία.

Στο ψήφισμα αναφέρεται ότι λαμβάνονται υπόψη:

«Το πόρισμα και τα συμπεράσματα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς αναφορικά με τις καταγγελίες σε σχέση με το βιβλίο “Κράτος Μαφία”,

η κρίση εμπιστοσύνης που έχει δημιουργηθεί για τον θεσμό της Νομικής Υπηρεσίας και η ανάγκη για ανεξαρτησία και αμεροληψία του θεσμού,

η απόφαση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα να απέχουν από τον περαιτέρω χειρισμό του πορίσματος,

η ανάγκη για αντικειμενική και αδιάβλητη περαιτέρω διερεύνηση των γεγονότων,

η ανάγκη για πλήρη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς και ειδικότερα προς τους θεσμούς απονομής δικαιοσύνης,

η ανησυχία των πολιτών για ζητήματα συγκάλυψης, ατιμωρησίας, σύγκρουσης συμφερόντων, αντικειμενικότητας, ανεξαρτησίας, λογοδοσίας και κράτους δικαίου,

καθώς και ο σεβασμός στο τεκμήριο της αθωότητας».

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, το ψήφισμα «τονίζει την ανάγκη για τάχιστη ολοκλήρωση μιας ανεξάρτητης και αδιάβλητης έρευνας των όσων καταγράφονται στο πόρισμα, την ολοκλήρωση των ποινικών ερευνών και την προώθηση ενώπιον δικαστηρίων όσων υποθέσεων κριθεί ότι πρέπει να οδηγηθούν σε δίωξη, καθώς και την τιμωρία όσων αποδειχθεί ότι ενέχονται».

Παράλληλα, «καλεί την Κυβέρνηση να προωθήσει άμεσα όλες τις αναγκαίες νομοθετικές και συνταγματικές τροποποιήσεις για τον εκσυγχρονισμό, την εύρυθμη λειτουργία και την ενίσχυση της λογοδοσίας της Νομικής Υπηρεσίας», ενώ «καλεί τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Βοηθό Γενικού Εισαγγελέα να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους για λόγους θεσμικής ευθύνης, ευθιξίας και δημοσίου συμφέροντος, με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη Νομική Υπηρεσία».

Υπενθυμίζεται ότι η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, επιβεβαίωσε στη σημερινή συνεδρία τηςς Ολομέλειας ότι το ζήτημα συζητήθηκε στη σύσκεψη αρχηγών και ότι, σύμφωνα με τη διαδικασία, όλα τα σχετικά ψηφίσματα παραπέμπονται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή πριν τεθούν ενώπιον της Ολομέλειας.

Δείτε το ψήφισμα:



