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Διαχωρίζει την υπόθεσή του από άλλες ο Σύκας – Διευκρινίζει πως δεν αποχώρησε ο ίδιος, ούτε τέθηκε θέμα αποχώρησής του από τα συλλογικά όργανα του ΔΗΣΥ

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Ο Νίκος Σύκας επιχειρεί να αποσαφηνίσει τη θέση του, απορρίπτοντας συγκρίσεις με άλλες υποθέσεις

Διαχωρίζει την υπόθεσή του από άλλες ο Σύκας – Διευκρινίζει πως δεν αποχώρησε ο ίδιος ούτε τέθηκε θέμα αποχώρησής του από τα συλλογικά όργανα του ΔΗΣΥ

Οι συγκρίσεις του ονόματός του με άλλες υποθέσεις «δεν λαμβάνουν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα της κάθε περίπτωσης και οδηγούν σε εσφαλμένα συμπεράσματα», αναφέρει ο Νίκος Σύκας σε ανάρτησή του στα ΜΚΔ.

Ο κ. Σύκας τονίζει ότι «ο σεβασμός προς τους θεσμούς και τα πραγματικά δεδομένα επιβάλλει κάθε υπόθεση να κρίνεται ξεχωριστά» ενώ παράλληλα, διευκρινίζει ότι «στη δική μου περίπτωση ούτε τέθηκε θέμα αποχώρησής μου ούτε αποχώρησα από τα συλλογικά όργανα του Δημοκρατικού Συναγερμού».

Απευθυνόμενος, όπως αναφέρει, ιδιαίτερα στα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού που έχουν τοποθετηθεί ή θα τοποθετηθούν δημόσια επί του θέματος, σημειώνει ότι «οι εύκολοι παραλληλισμοί δεν υπηρετούν ούτε την αλήθεια, ούτε τον σοβαρό δημόσιο διάλογο, ούτε την αξιοπιστία της παράταξής μας».

Κλείνοντας, ο Νίκος Σύκας αναφέρει: «Ας αφήσουμε, επιτέλους, τους εύκολους παραλληλισμούς και ας επιτρέψουμε στα πραγματικά δεδομένα και στους θεσμούς να μιλήσουν».

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