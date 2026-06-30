Τοποθετείται ο Σύκας: «Το κεφάλαιο αυτό έκλεισε οριστικά» μετά την απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας

Με δημόσια τοποθέτησή του μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης και την απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας να μην προχωρήσει, ο Νίκος Σύκας αναφέρεται στη στάση που τήρησε καθ’ όλη τη διαδικασία, υπογραμμίζοντας το τεκμήριο της αθωότητας και τη σημασία της ανεξάρτητης λειτουργίας των θεσμών.

Ο Νίκος Σύκας δήλωσε ότι θεωρεί υποχρέωσή του να τοποθετηθεί δημόσια, σημειώνοντας:

«Από την πρώτη στιγμή αρνήθηκα τις καταγγελίες και ζήτησα αυτοβούλως την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διερεύνησης επέδειξα απόλυτο σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες, συνεργάστηκα πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές και επέμεινα ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να αφεθεί να ολοκληρώσει απερίσπαστα το έργο της.»

Στην τοποθέτησή του, αναφέρθηκε επίσης στη σημασία του τεκμηρίου της αθωότητας, τονίζοντας:

«Το τεκμήριο της αθωότητας αποτελεί θεμελιώδη αρχή κάθε κράτους δικαίου. Η διαδικασία αυτή υπενθυμίζει ότι οι θεσμικές και πολιτικές αποφάσεις οφείλουν να λαμβάνονται με αντικειμενικότητα, νηφαλιότητα και στη βάση των πραγματικών δεδομένων, μόνο μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.»

Ο κ. Σύκας στάθηκε και στον ρόλο των θεσμών, επισημαίνοντας:

«Η αξιοπιστία των θεσμών ενισχύεται όταν λειτουργούν ανεπηρέαστα, με διαφάνεια, ανεξαρτησία και προσήλωση στη νομιμότητα, όχι υπό το βάρος πρόωρων κρίσεων ή κινήσεων εντυπωσιασμού.»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ανέφερε:

«Για μένα, το κεφάλαιο αυτό έκλεισε οριστικά.

Θα συνεχίσω να βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή, υπηρετώντας με συνέπεια την παράταξή μου, τη Λεμεσό και τους συμπολίτες μου.

Παραμένω σταθερός στις αρχές που υπηρέτησα και υπηρετώ.

Αυτή ήταν πάντα η θέση μου. Αυτή παραμένει και σήμερα.»