Αννίτα Δημητρίου από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων: «Ελλάδα και Κύπρος μπορούν να μετατρέψουν τη γεωγραφία τους σε πηγή ισχύος»

Ελλάδα και Κύπρος έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν τη γεωγραφική τους θέση σε πηγή ισχύος, τόνισε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, στην ομιλία της στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων.

Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες είναι γειτονικές ευρωπαϊκές δημοκρατίες, με άρρηκτους ιστορικούς και εθνικούς δεσμούς, στην πιο ευαίσθητη άκρη της Ευρώπης. Δύο κράτη που, όπως είπε, ζουν δίπλα σε πολέμους, κρίσεις, μεταναστευτικές πιέσεις, ενεργειακές ανακατατάξεις, υβριδικές απειλές και αναθεωρητικές συμπεριφορές.

«Ελλάδα και Κύπρος γνωρίζουν ότι η ειρήνη χρειάζεται εξωστρέφεια, η ασφάλεια χρειάζεται αποτροπή και η ανάπτυξη χρειάζεται σταθερότητα. Το κεντρικό συμπέρασμα της εποχής μας είναι σαφές: Ελλάδα και Κύπρος έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν τη γεωγραφική τους θέση σε πηγή ισχύος», τόνισε η Πρόεδρος της Βουλής.

Η κ. Δημητρίου ανέφερε επίσης ότι οι δύο χώρες πρέπει να αναδείξουν τα πλεονεκτήματά τους ως μια ενιαία ευρωπαϊκή πύλη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου προς τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την Ασία.

«Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης δεν είναι θεωρητική, ούτε αφορά μόνο τους θεσμούς των Βρυξελλών», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να αλλάξει και να περάσει από την Ευρώπη της αμηχανίας στην Ευρώπη της αποφασιστικότητας, με μεγαλύτερη ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, πιο ενιαία φωνή στην εξωτερική πολιτική, πραγματική αμυντική ικανότητα, βαθύτερη ενεργειακή ένωση, κοινά εργαλεία ανταγωνιστικότητας και ισχυρότερους μηχανισμούς αλληλεγγύης.

Επιπλέον, η Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν κάθε λόγο να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της συζήτησης, όχι μόνο γιατί αποτελούν τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, αλλά και επειδή βιώνουν νωρίτερα και εντονότερα τις μεγάλες προκλήσεις που αργότερα αγγίζουν τους Ευρωπαίους πολίτες.

«Να υπερβούμε τα ψευδοδιλήμματα που μας κρατούν πίσω. Γιατί η Ευρώπη χρειάζεται και δημοσιονομική ευθύνη και επενδυτική τόλμη. Χρειάζεται και ανοιχτές αγορές και στρατηγική προστασία κρίσιμων τομέων. Χρειάζεται και ανθρωπισμό και αποτελεσματική φύλαξη συνόρων. Χρειάζεται και πράσινη μετάβαση και ενεργειακή ασφάλεια», τόνισε.

Η κ. Δημητρίου έκανε ειδική αναφορά στο πρόγραμμα SAFE, αλλά και στην προσπάθεια ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, λέγοντας ότι πρόκειται για αναγκαία βήματα που δίνουν δυνατότητες συμμετοχής, ενισχύουν τις κοινές προμήθειες, τη διαλειτουργικότητα, την τεχνογνωσία και την παραγωγική βάση. Παράλληλα, όπως είπε, πρέπει να υπηρετούν τη συνοχή, την ασφάλεια και την αξιοπιστία της ίδιας της Ευρώπης.

«Είναι αδιανόητο ευρωπαϊκά χρήματα για εξοπλισμούς να καταλήγουν στην ενίσχυση μιας χώρας που διατηρεί στρατεύματα κατοχής σε ευρωπαϊκό έδαφος και που εκτοξεύει απειλές πολέμου κατά άλλου κράτους μέλους. Η συμμετοχή τρίτων χωρών σε τέτοιους μηχανισμούς δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται διαδικαστικά. Είναι βαθιά πολιτικό ζήτημα ευρωπαϊκής ασφάλειας, αλληλεγγύης και αξιοπιστίας», σημείωσε.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται πιο θαρραλέα χρηματοπιστωτικά εργαλεία κοινής δράσης, όταν οι κρίσεις είναι εξωγενείς και οι ανάγκες υπερβαίνουν τις εθνικές δυνατότητες.

Η κ. Δημητρίου ανέφερε επίσης ότι Ελλάδα και Κύπρος μπορούν να δημιουργήσουν έναν ενιαίο χώρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, ενώ πρόσθεσε ότι σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να ενταχθεί και η διασπορά. «Δεν αρκεί να καμαρώνουμε για τους Έλληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε προοπτικές περαιτέρω αξιοποίησής τους».

Σε ό,τι αφορά την κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία επιδίωξε να αφήσει έντονο το αποτύπωμά της στα υπό διαμόρφωση επόμενα βήματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, επιβεβαιώνοντας ότι τα μικρά κράτη μπορούν να πετύχουν πολλά όταν υπάρχει όραμα, σκληρή δουλειά και μεθοδικότητα.





Έκανε επίσης ειδική αναφορά στη συνεισφορά της Βουλής των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της προεδρίας.

Επιπλέον, η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι οι νέοι κοινοί σχεδιασμοί Ελλάδας και Κύπρου έχουν ιστορική σημασία. «Τα δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις και ο Great Sea Interconnector μπορούν να άρουν την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, να ενισχύσουν την ασφάλεια εφοδιασμού, να επιτρέψουν μεγαλύτερη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών και να συνδέσουν την Ανατολική Μεσόγειο με την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας», σημείωσε.

Αναφορικά με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, η Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να πάψει να είναι χώρος αντιπαραθέσεων και να περάσει στη λογική της συνεργασίας και της αμοιβαίας ωφέλειας.

«Σε αυτή την προοπτική χωρούν όλοι όσοι σέβονται το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία των κρατών και την αρχή της καλής γειτονίας. Αυτό αφορά ασφαλώς και την Τουρκία. Η Τουρκία έχει να κερδίσει πολύ περισσότερα από μια περιοχή συνεργασίας, διασυνδέσεων και κοινής ανάπτυξης, παρά από την επιθετικότητα, τις απειλές και την πολιτική των τετελεσμένων. Το πραγματικό της συμφέρον δεν βρίσκεται στην ένταση, ούτε στην κατοχή, ούτε στην αμφισβήτηση δικαιωμάτων και κυριαρχίας. Βρίσκεται σε μια σχέση σεβασμού, διεθνούς νομιμότητας και ειρηνικής συνύπαρξης με τους γείτονές της», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ως τότε η αποτροπή παραμένει απαραίτητη.

«Η Ελλάδα και η Κύπρος χρειάζονται κοινούς αμυντικούς σχεδιασμούς, ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις και συμμαχίες με χώρες που συμμερίζονται το όραμα της ειρήνης, της σταθερότητας και της συνεργασίας. Η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Ινδία, κράτη της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, καθώς και άλλοι εταίροι της περιοχής, αποτελούν κρίσιμους συνομιλητές», τόνισε.

Η κ. Δημητρίου πρόσθεσε ότι τα τριμερή και πολυμερή σχήματα στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερο βάθος: στην άμυνα, στην ενέργεια, στην πολιτική προστασία και στην ασφάλεια κρίσιμων υποδομών.

Εξέφρασε επίσης τη βαθιά ευγνωμοσύνη της για την ακλόνητη στήριξη και την έμπρακτη συμπαράσταση της Ελλάδας στην πρόσφατη απειλή που αντιμετώπισε η Κύπρος.

«Η παρουσία ελληνικών μέσων, αεροσκαφών και ναυτικής δύναμης είχε, εκτός από επιχειρησιακή, και ανθρώπινη σημασία. Οι Έλληνες της Κύπρου χρειάζονται αυτό το αίσθημα ασφάλειας, ως έμπρακτη υπενθύμιση ότι η Κύπρος δεν στέκεται μόνη απέναντι στους κινδύνους», τόνισε.

Πρόσθεσε, τέλος, ότι «δεν θα κουραστούμε να απαιτούμε αυτό που θα ζητούσε κάθε ελεύθερος πολίτης: την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, τον τερματισμό των εγγυήσεων, την κατάργηση των επεμβατικών δικαιωμάτων και την αποκατάσταση της ενότητας, της κυριαρχίας και της ελευθερίας της πατρίδας μας».

«Η Ελλάδα υπήρξε και παραμένει ο πιο σταθερός συμπαραστάτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στηρίζει την Κύπρο με σοβαρότητα, συνέπεια και σεβασμό. Και οι αρχές μας είναι καθαρές: λύση στη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιβίωση του Ελληνισμού στο νησί δεν μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο. Οι Έλληνες της Κύπρου δεν μπορούν να μετατραπούν σε μειονότητα στον ίδιο τους τον τόπο», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ