Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Πολιτική

«Υπάρχουν έγγραφα που ανατρέπουν όσα γνωρίζαμε»: Ο Μαρίνος Σιζόπουλος ανοίγει τον Φάκελο της Κύπρου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Ιστορική ευθύνη αρχίζει από το 1955 και την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ αναφέρει ο κ Σιζόπουλος, εξηγώντας την προσπάθεια των Βρετανών, να επεκτείνουν την κυριαρχία τους στην Κύπρο, γεγονός που εκμεταλλεύθηκε πλήρως η Τουρκία στη συνέχεια.

Το οδοιπορικό της συγγραφής του Φακέλου της Κύπρου, ξετυλίγει στο ΠΟΛcast ο Μαρίνος Σιζόπουλος και τα ευρήματα που φωτίζουν τα γεγονότα των τραγωδιών που σημάδεψαν την Κύπρο. O κύριος Σιζόπουλος εκφράζει την πεποίθηση ότι η έρευνα της επιτροπής για το Φάκελο της Κύπρου, η οποία ολοκληρώθηκε το 2011, έφθασε στο μέγιστο της ιστορικής αλήθειας των γεγονότων.

Το αίτημα του σε Προέδρους Βουλής από το 2011 και μετά, να δοθεί πρόσβαση σε Πανεπιστήμια για να έχουν την ευκαιρία οι νέοι επιστήμονες να ενδιατρίψουν, αν υπάρχουν λάθη να διορθωθούν, αν υπάρχουν κενά όπως είπε να συμπληρωθούν, δεν καρποφόρησε.

Ο Μαρίνος Σιζόπουλος αναφέρεται σε μεγάλες ανατροπές στα γεγονότα όπως τα γνωρίζουμε, αλλά και στην ύπαρξη εγγράφων που τις καταδεικνύουν. Στελέχη της ΕΟΚΑ Β’ αρνήθηκαν να δώσουν τη δική τους μαρτυρία σημειώνει, αλλά οι απαντήσεις προσθέτει, δόθηκαν από όλες τις υπόλοιπες μαρτυρίες, από εκείνους που κατέθεσαν με ειλικρίνεια και επιβεβαιώνονται από άλλα στοιχεία.

Υπήρξαν σημαντικές μαρτυρίες αναφέρει, από Κύπριους αλλά και από την Ελλάδα όπως ο τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος και ο Αλέξανδρος Σημαιοφορίδης, οι οποίοι είπαν σημαντικά πράγματα. Ο κ. Σιζόπουλος αναφέρεται σε πρωταγωνιστές του πραξικοπήματος και όσα προηγήθηκαν για την εκτέλεση του στις 15 Ιουλίου.

Το πόρισμα του Φακέλου τη Κύπρου καταγράφει τα γεγονότα και δεν αποδίδει ευθύνες πολιτικές ή στρατιωτικές αναφέρει χαρακτηριστικά o ο κ. Σιζόπουλος ευχαριστώντας όσους συνέβαλαν στην αποστολή και την ολοκλήρωση της έρευνας για το Φάκελο της Κύπρου.

Η Ιστορική ευθύνη αρχίζει από το 1955 και την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ αναφέρει ο κ Σιζόπουλος, εξηγώντας την προσπάθεια των Βρετανών, να επεκτείνουν την κυριαρχία τους στην Κύπρο, γεγονός που εκμεταλλεύθηκε πλήρως η Τουρκία στη συνέχεια. 

Περιγράφει μέσα από το δικό του φακό, τα όσα συνέβησαν στο Γκραν Μοντανά και πως τελείωσε εκεί ο διάλογος, με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη τότε, να εγκαταλείπει το δείπνο με τον Μεβλουτ Τσαβούσογλου. 

Παρακολουθήστε ολόκληρο το ΠΟΛcast 

 

Tags

Ιστορία1974ΕΟΚΑΠραξικόπημαΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα