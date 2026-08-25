Νέα ολοήμερα σχολεία, υποδομές σε Λάρνακα και εθνική στρατηγική για την πολλαπλή σκλήρυνση στο «τραπέζι» του Υπουργικού

Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, στη δεύτερη συνεδρία του μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό της Κυβέρνησης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας ατζέντας είναι η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία τριών επιπρόσθετων ολοήμερων σχολείων.

Το Υπουργικό αναμένεται επίσης να εξετάσει δύο θέματα που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης αναφορικά με τη διαδικασία ανέγερσης νέου Πυροσβεστικού Σταθμού, καθώς και νέας Αστυνομικής Διεύθυνσης στην πόλη της Λάρνακας.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται ακόμη η δημιουργία εθνικής στρατηγικής και σύσταση εθνικής επιτροπής για την πολλαπλή σκλήρυνση.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι πιθανό να τεθούν προς συζήτηση θέματα επιδοτήσεων από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καθώς και η εξαμηνιαία έκθεση δημοσιονομικής πολιτικής από το Υπουργείο Οικονομικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ