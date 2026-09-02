ΣΕΚ και ΕΛΑΜ στο ίδιο τραπέζι για συντάξεις και εργασιακά - Αναμένουν το νομοσχέδιο στη Βουλή

Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και ζητήματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που είχαν την Τρίτη αντιπροσωπείες της ΣΕΚ και του ΕΛΑΜ στα γραφεία της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, χαρακτήρισε τη συνάντηση χρήσιμη και ουσιαστική, σημειώνοντας ότι συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ομαλή λειτουργία των εργασιακών σχέσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση, όπως είπε, δόθηκε στην προσπάθεια για μια συνολική και ουσιαστική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Ο κ. Μάτσας ανέφερε ότι η ΣΕΚ παρουσίασε τις θέσεις και τους προβληματισμούς της, ενώ έγινε ανταλλαγή απόψεων για τον τρόπο με τον οποίο η μεταρρύθμιση μπορεί να καταστεί περισσότερο επωφελής τόσο για τους σημερινούς όσο και για τους μελλοντικούς συνταξιούχους.

Πρόσθεσε ότι οι δύο πλευρές ανανέωσαν το ραντεβού τους, ανάλογα και με τις εξελίξεις σε σχέση με την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή, ώστε να υπάρξει, όπως ανέφερε, ο καλύτερος δυνατός σχεδιασμός προς όφελος των επηρεαζόμενων.

«Στη Δημοκρατία, όλες οι συνιστώσες του συστήματος μπορούν να λειτουργήσουν επωφελώς μέσα από τη συνεννόηση και την ανταλλαγή απόψεων, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι όσο το δυνατόν πιο επωφελές για το σύνολο των πολιτών μας», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, ευχαρίστησε τη Γενική Γραμματεία της ΣΕΚ και ιδιαίτερα τον κ. Μάτσα για τη δυνατότητα που δόθηκε σε αντιπροσωπεία του κόμματος, στην οποία συμμετείχαν και βουλευτές του, να συζητήσει σειρά θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία.

Όπως είπε, κυριότερο θέμα αυτή την περίοδο είναι το συνταξιοδοτικό, για το οποίο αναμένεται το προσεχές διάστημα η κατάθεση νομοσχεδίου στη Βουλή για περαιτέρω διαβούλευση.

Ο κ. Χρίστου ανέφερε ότι το ΕΛΑΜ έχει καταθέσει τις απόψεις του ως προς τα σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί έμφαση, ώστε η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος να είναι, όπως είπε, επωφελής για την κοινωνία, τον τόπο και τις μελλοντικές γενιές.

Τόνισε, τέλος, τη σημασία της συνέχισης της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και των κοινωνικών εταίρων για ζητήματα που αφορούν την κοινωνία και την οικονομία.

Πηγή: ΚΥΠΕ