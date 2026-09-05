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Θρίλερ στις εκλογές της ΕΔΕΚ: Παραιτήθηκε ο Τάκης Χριστοδούλου για «λόγους υγείας» - Καταγγελίες για «κόκκινη λίστα» 700 ατόμων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

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Σκιές πάνω από την εκλογική διαδικασία στην ΕΔΕΚ, μετά την αιφνίδια παραίτηση του προέδρου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και τις καταγγελίες για κατάλογο περίπου 700 ατόμων που επιχειρείται να αποκλειστούν από την ψηφοφορία

Περίεργες κινήσεις που ενισχύουν το κλίμα καχυποψίας λαμβάνουν χώρα κατά τη σημερινή εκλογική διαδικασία στην ΕΔΕΚ για την ανάδειξη προέδρου του κόμματος.

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Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής Τάκης Χριστοδούλου παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά, επικαλούμενος λόγους υγείας. Ο «Π» επιχέιρησε να επικοινωνήσει με τον Τάκη Χριστοδούλου αλλά είναι κλειστό το κινητό του τηλέφωνο.

Η παραίτηση του Τάκη Χριστοδούλου δημιουργεί ερωτηματικά για το αδιάβλητο της διαδικασίας διότι ο πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής έχει κεντρικό ρόλο. Η εκλογική διαδικασία προβλέπει συγκεκριμένα ότι με τη λήξη της καταμέτρησης, το μητρώο μελών, τα ψηφοδέλτια, το τελικό αποτέλεσμα και οι σφραγίδες θα φυλαχθούν από τον πρόεδρο της κάθε Εφορευτικής Επιτροπής και θα παραδοθούν στον πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής την επόμενη μέρα των εκλογών.

Κατάλογος με 700 άτομα

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι «έχει ετοιμαστεί αυθαίρετος κατάλογος περίπου 700 ατόμων, τα οποία επιχειρείται να αποκλειστούν από τη διαδικασία της ψηφοφορίας». Ο κατάλογος, σύμφωνα με τις καταγγελίες, παραδόθηκε στις επαρχιακές εφορευτικές επιτροπές.

Κομματική πηγή δήλωσε στον «Π» ότι υπάρχει σε εξέλιξη «μια σοβαρή απόπειρα αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος, με τη χρησιμοποίηση ατόμων που έχουν εγγραφεί το τελευταίο διάστημα και επιχειρείται να χρησιμοποιηθούν για να επηρεάσουν το αποτέλεσμα».

Κατήγγειλε επίσης ότι «δεν επιτρέπεται σε ΕΔΕΚίτες της επαρχίας Λεμεσού να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα». Ακολούθως πρόσθεσε ότι υπήρξε και προσπάθεια σήμερα το πρωί να αποκλειστεί από τη διαδικασία για να μην παρευρεθεί εντός της αίθουσας ο Παύλος Αναστασίου, μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής Λευκωσίας. Πρόκειται για άτομο που το επίσημο κόμμα κατονόμασε δημόσια ως άτομο της υποψήφιας Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή.

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