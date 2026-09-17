Αναστασία Ανθούση: «Όσοι πιστεύουν στην αντιπολίτευση πρέπει να το υπηρετούν στην πράξη» - Δεν θα αποδεχθεί διορισμό από την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη (ηχητικό)

Την αντίθεσή της στους πολιτικούς διορισμούς προσώπων που προέρχονται από κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασε η υποψήφια βουλεύτρια του ΔΗΣΥ, Αναστασία Ανθούση, σχολιάζοντας τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τον διορισμό του Νίκου Τορναρίτη ως ειδικού απεσταλμένου του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» στο Ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6, η κ. Ανθούση αναφέρθηκε επίσης στα εσωκομματικά ζητήματα του ΔΗΣΥ, στις προεδρικές εκλογές του 2023 και στην εκλογική ένσταση που είχε καταχωρίσει μετά τις βουλευτικές εκλογές.

«Δεν θα μπορούσα να αποδεχθώ οποιονδήποτε πολιτικό διορισμό»

Με αφορμή ερώτηση για το ενδεχόμενο δικού της διορισμού σε κάποιο ευρωπαϊκό αξίωμα, η κ. Ανθούση απέρριψε ένα τέτοιο σενάριο.

«Είναι λυπηρό που έχει παγιωθεί στην αντίληψη του κόσμου ότι όλα γίνονται μέσω πελατειακών σχέσεων και πολιτικών ανταλλαγμάτων. Αυτό δείχνει και το μέγεθος της απαξίωσης που υπάρχει απέναντι στην πολιτική», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, «δεν υπάρχει κανένας τέτοιος διορισμός», ενώ σημείωσε ότι ίσως υπάρξει πιο ξεκάθαρη εικόνα τις επόμενες ημέρες για ενδεχόμενες ανακοινώσεις.

Παράλληλα ξεκαθάρισε τη δική της θέση πως «από τη στιγμή που η παράταξή μου επέλεξε από το 2023 να βρίσκεται στην αντιπολίτευση, δεν θα μπορούσα να αποδεχθώ οποιονδήποτε πολιτικό διορισμό από αυτή την κυβέρνηση».

«Όσοι πιστεύουν στην αντιπολίτευση πρέπει να το υπηρετούν στην πράξη»

Η κ. Ανθούση υποστήριξε ότι η πολιτική στάση ενός κόμματος πρέπει να εκφράζεται και μέσα από τις πράξεις των στελεχών του.

«Όσοι πραγματικά πιστεύουν ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρέπει να βρίσκεται στην αντιπολίτευση, οφείλουν να το υπηρετούν και στην πράξη», ανέφερε.

Και πρόσθεσε ότι «δεν μπορείς να δηλώνεις ότι ανήκεις σε έναν πολιτικό χώρο που βρίσκεται στην αντιπολίτευση και ταυτόχρονα να αποδέχεσαι πολιτικούς διορισμούς, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου ουσιαστικά έχει ήδη ξεκινήσει η συζήτηση για τις επόμενες προεδρικές εκλογές».

«Δεν βγήκαμε ποτέ από την προεκλογική περίοδο»

Σχολιάζοντας το πολιτικό κλίμα, η κ. Ανθούση εξέφρασε την άποψη ότι η χώρα παραμένει σε διαρκή προεκλογική συζήτηση.

«Δυστυχώς όχι. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Αντί να ασχολούμαστε με τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, συνεχίζουμε να αναλωνόμαστε σε επικοινωνιακά παιχνίδια και σε συζητήσεις για το ποιος θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας», δήλωσε.

Κατά την άποψή της, αυτή η κατάσταση απομακρύνει την πολιτική από την παραγωγή ουσιαστικού έργου.

«Έτσι χάνουμε το παρόν και την ευκαιρία να παράξουμε ουσιαστικό έργο», είπε.

Η αναφορά στον Νίκο Τορναρίτη

Ερωτηθείσα για τον διορισμό του Νίκου Τορναρίτη, η κ. Ανθούση σημείωσε ότι το βασικό ζήτημα αφορά τη συνύπαρξη δύο διαφορετικών πολιτικών ρόλων.

«Ο κ. Τορναρίτης υπήρξε υψηλόβαθμο στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού και παράλληλα αναλαμβάνει ρόλο ειδικού απεσταλμένου του Προέδρου της Δημοκρατίας», ανέφερε.

Παράλληλα αναγνώρισε ότι ο ίδιος δεν έκρυψε ποτέ τις πολιτικές του θέσεις.

«Για να είμαι δίκαιη, ο κ. Τορναρίτης ήταν από τους λίγους που ουδέποτε έκρυψαν τη θέση τους. Είχε δημόσια τοποθετηθεί υπέρ της συμμετοχής του ΔΗΣΥ στη διακυβέρνηση».

Κατά την εκτίμησή της, αυτό είναι και ο λόγος που δημιουργούνται συγκεκριμένες εντυπώσεις.

«Από τη στιγμή που κάποιος για χρόνια υποστηρίζει μια τέτοια θέση, είναι λογικό να δημιουργείται η εντύπωση ότι η κυβέρνηση επιβραβεύει αυτή τη στάση με έναν διορισμό», δήλωσε.

«Η ενότητα δεν διασφαλίζεται με λόγια αλλά με πράξεις»

Αναφερόμενη στην επόμενη ημέρα για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, η κ. Ανθούση υποστήριξε ότι απαιτείται ειλικρινής αποτίμηση των γεγονότων του 2023.

«Το 2023 υπήρξαν άνθρωποι, άλλοι δημόσια και άλλοι όχι, που δεν εργάστηκαν για την επιτυχία της υποψηφιότητας του Δημοκρατικού Συναγερμού», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, η αξιολόγηση εκείνης της περιόδου είναι απαραίτητη ώστε να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη.

«Η ευθύνη όλων μας είναι να γίνει μια ειλικρινής αξιολόγηση ώστε να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη», είπε.

Και πρόσθεσε:

«Η ενότητα δεν διασφαλίζεται με λόγια αλλά με πράξεις. Όταν αφήνονται αιχμές δημοσίως και δεν λύνουμε τα ζητήματα εσωτερικά, υπονομεύεται η ενότητα του κόμματος».

Γιατί προσέφυγε στο Εκλογοδικείο

Η κ. Ανθούση εξήγησε επίσης τους λόγους που την οδήγησαν στην καταχώριση εκλογικής ένστασης μετά τις βουλευτικές εκλογές.

«Προσφύγαμε στο Εκλογοδικείο επειδή προέκυψαν συγκεκριμένα ερωτήματα από την αλληλογραφία που είχε η νομική μου σύμβουλος με τον Έφορο Εκλογής», ανέφερε.

Όπως είπε, η ένσταση στηριζόταν στην εκτίμηση ότι υπήρχαν ενδείξεις πως μία συγκεκριμένη κάλπη επηρέαζε το τελικό αποτέλεσμα.

«Θεωρούσαμε ότι υπήρχαν ενδείξεις πως το αποτέλεσμα επηρεάστηκε από μία συγκεκριμένη κάλπη και από μια πολύ μικρή διαφορά ψήφων», δήλωσε.

Γιατί αποσύρθηκε η ένσταση

Εξηγώντας την απόφαση απόσυρσης της υπόθεσης, η κ. Ανθούση ανέφερε:

«Διαπιστώσαμε ότι άλλο είναι αυτό που θεωρείς αυτονόητο και άλλο αυτό που μπορείς να αποδείξεις δικαστικά».

Σύμφωνα με την ίδια, το βάρος της απόδειξης βρισκόταν στην πλευρά της προσφυγής και τα διαθέσιμα στοιχεία δεν κρίθηκαν επαρκή.

«Έπρεπε να αποδείξουμε τι ακριβώς συνέβη και η διαθέσιμη μαρτυρία δεν κρίθηκε αρκετά ισχυρή».

Έτσι, όπως είπε, μετά την αξιολόγηση όλων των δεδομένων, των πιθανοτήτων επιτυχίας και του κόστους της διαδικασίας, λήφθηκε η απόφαση να αποσυρθεί η ένσταση.

Το ζήτημα της επίμαχης κάλπης

Η κ. Ανθούση περιέγραψε και το περιστατικό που αποτέλεσε τη βάση της προσφυγής.

«Το αρχικό αποτέλεσμα κατέγραφε 68 ψήφους για το ΕΛΑΜ και πέντε για την ΕΔΕΚ. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα είχε επιβεβαιωθεί και υπογραφεί από τους εκλογικούς αντιπροσώπους των κομμάτων», ανέφερε.

Όπως είπε, αργότερα διαπιστώθηκε ότι πέντε ψηφοδέλτια είχαν καταχωρηθεί λανθασμένα.

«Πέντε ψηφοδέλτια είχαν καταχωρηθεί λανθασμένα και μεταφέρθηκαν από το ΕΛΑΜ στην ΕΔΕΚ. Έτσι ο αριθμός μεταβλήθηκε από 68 σε 63».

Κατά την ίδια, το βασικό ερώτημα δεν αφορούσε το ίδιο το λάθος, αλλά τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διόρθωση.

«Το θέμα είναι αν, όταν διαπιστώνεται ένα τέτοιο λάθος μετά την αποχώρηση των αντιπροσώπων, θα έπρεπε να ενημερωθούν ή να κληθούν εκ νέου ώστε να επιβεβαιώσουν τη διόρθωση», δήλωσε.

«Ζητούσαμε να ανοίξει η κάλπη για να εξαφανιστεί κάθε σκιά αμφιβολίας»

Η κ. Ανθούση υποστήριξε ότι η διαφορά των πέντε ψήφων επηρέαζε τη βουλευτική έδρα τεσσάρων διαφορετικών προσώπων από διαφορετικά κόμματα.

«Γι’ αυτό μιλούσα εξαρχής για ένα ντόμινο αποτελεσμάτων. Δεν ήταν μια προσωπική υπόθεση μόνο δική μου», ανέφερε.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι στόχος της ένστασης δεν ήταν η αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος αλλά η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

«Ζητούσαμε να ανοίξει η κάλπη, όχι για να αμφισβητήσουμε τη λαϊκή κυριαρχία, αλλά για να εξαφανιστεί κάθε σκιά αμφιβολίας», δήλωσε.

Και πρόσθεσε:

«Σε μια εποχή όπου οι θεσμοί αμφισβητούνται εύκολα και πολλοί βλέπουν παντού θεωρίες συνωμοσίας, ο ίδιος ο θεσμός πρέπει να είναι ο πρώτος που θα επιδιώξει τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια».

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση στο SoundCloud του Πολίτη και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: