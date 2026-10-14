ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ συγκροτούν κοινοβουλευτική ομάδα συνεργασίας με το Ισραήλ – «Κοινός αντίπαλος η Τουρκία», λέει ο πρόεδρος του Israel Allies Foundation

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο πρόεδρος του IAF, Τζος Ράινστιν, και οι βουλευτές του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου και Μάριος Πελεκάνος, καθώς και του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης και Ανδρέας Αποστόλου.

Σε δηλώσεις του εκ μέρους της πρωτοβουλίας, ο κ. Παντελίδης ανέφερε ότι έξι βουλευτές από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, το ΕΛΑΜ και το Δημοκρατικό Κόμμα δημιούργησαν την ομάδα με στόχο την ανάπτυξη της κοινοβουλευτικής διπλωματίας και την ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας και συμμαχίας Κύπρου και Ισραήλ.

Όπως είπε, επιδίωξη είναι η προώθηση κοινών στόχων και η αντιμετώπιση των προκλήσεων και των κινδύνων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, καθώς και «της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας και της τρομοκρατίας, η οποία δυστυχώς στηρίζεται και από την Τουρκία».

Ο κ. Παντελίδης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη συνάντηση και ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή επίσημη τελετή εγκαθίδρυσης της πρωτοβουλίας, η οποία προέρχεται από βουλευτές των τριών κομμάτων που ανέφερε.

Ερωτηθείς για τη συζήτηση με τον Πρόεδρο, ο κ. Ράινστιν είπε ότι αναφέρθηκαν στις «εξαιρετικές σχέσεις» Ισραήλ και Κύπρου. «Πιστεύω ότι, υπό την προεδρία του, οι σχέσεις μας έχουν αναπτυχθεί με πρωτοφανείς ρυθμούς», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι πολλοί εστιάζουν στο γεγονός «ότι έχουμε έναν κοινό αντίπαλο, τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και την Τουρκία», ωστόσο οι δύο χώρες έχουν πολλά κοινά. Αναφέρθηκε στις οικονομικές σχέσεις, στις εργασίες για τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών και στις πρωτοβουλίες που, όπως είπε, ενισχύουν και ωφελούν τόσο την Κύπρο όσο και το Ισραήλ.

Ο πρόεδρος του IAF ανέφερε ότι το ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε πριν από σχεδόν 20 χρόνια, έχει δημιουργήσει 67 κοινοβουλευτικές ομάδες υποστήριξης του Ισραήλ σε κοινοβούλια ανά τον κόσμο, από τα νησιά Φίτζι μέχρι τη Βραζιλία. Η μεγαλύτερη ομάδα βρίσκεται στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Σήμερα ιδρύεται η 68η κοινοβουλευτική ομάδα στο κυπριακό Κοινοβούλιο, η οποία θα ενταχθεί σε αυτό το δίκτυο των 1.700 βουλευτών και νομοθετών από 68 χώρες σε όλο τον κόσμο», ανέφερε ο κ. Ράινστιν.

Είπε ακόμη ότι το IAF επέλεξε στρατηγικά να εγκαινιάσει κοινοβουλευτική ομάδα στην Ελλάδα την προηγούμενη ημέρα και στην Κύπρο σήμερα, με στόχο να αναδείξει τη συμμαχία Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσθεσε ότι η περιοχή προσφέρει σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας και ότι υπάρχουν πραγματικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη σχέσεων.

Απαντώντας σε ερώτηση για συγκεκριμένα σχέδια ενίσχυσης των δεσμών με την Κύπρο, είπε ότι τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα συζητηθούν σχέδια για την ενίσχυση των σχέσεων στην περιοχή, της συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Βαλτικής και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και για την επέκταση της συνεργασίας στο παγκόσμιο δίκτυο του IAF.

Ο κ. Ράινστιν δήλωσε ότι βλέπουν θετικά σημάδια και υποστήριξη προς το Ισραήλ στη Λατινική Αμερική, στην Ανατολική Ευρώπη και στα νησιά του Νότιου Ειρηνικού. «Φυσικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο σημαντικότερος σύμμαχός μας και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση», είπε. Καταλήγοντας, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει πλέον ιδιαίτερη σημασία και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνεργασία μπορεί να συμβάλει στην ειρήνη και την ευημερία της.

Πηγή: ΚΥΠΕ