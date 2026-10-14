Το αλλιώτικο κάλεσμα της προέδρου της ΕΔΕΚ: Με τέσσερις ασυνήθιστους συνεπιβάτες στις Βρυξέλλες η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή

Όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Μακρή ταξιδεύει σήμερα στο Βέλγιο για να συμμετάσχει στη σύνοδο ηγετών κρατών και προέδρων κομμάτων του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν ταξιδεύει μόνη, καθώς μαζί της βρίσκονται τέσσερα γατάκια που έχουν ήδη υιοθετηθεί και αναμένεται να συναντήσουν τις οικογένειες που τα περιμένουν.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που δίνει την ευκαιρία σε αδέσποτα ζώα να αποκτήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον και μια νέα ζωή, χάρη στη συνεργασία εθελοντών και ανθρώπων που προσφέρονται να τα συνοδεύσουν κατά τη διάρκεια αεροπορικών ταξιδιών.

Η συμβολή των εθελοντών και το κάλεσμα για βοήθεια

Στην ανάρτησή της, η πρόεδρος της ΕΔΕΚ αναφέρεται ιδιαίτερα στην προσφορά της Elina Shakalli και της φιλοζωικής πρωτοβουλίας Rescue_more, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διάσωση αδέσποτων γατών και σκύλων, αναζητώντας υπεύθυνους ανθρώπους που επιθυμούν να τα υιοθετήσουν.

Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα προς πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, επισημαίνοντας ότι συχνά υπάρχει ανάγκη για συνοδούς ζώων με προορισμό τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμβάλουν στη συγκεκριμένη προσπάθεια μπορούν να επικοινωνήσουν με την Elina Shakalli στο τηλέφωνο 96 467273 ή με τη φιλοζωική πρωτοβουλία Rescue_more μέσω Instagram, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία και τις ανάγκες μεταφοράς ζώων.

Η κ. Μακρή ολοκληρώνει την ανάρτησή της με ένα μήνυμα για τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς, τονίζοντας ότι ακόμη και μια μικρή πράξη καλοσύνης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη ζωή ενός ζώου.

«Μερικές φορές, μια μικρή πράξη καλοσύνης μπορεί να αλλάξει μια ολόκληρη ζωή. Για αυτά τα ζωάκια, μπορεί να είναι το εισιτήριο για το παντοτινό τους σπίτι», αναφέρει χαρακτηριστικά.