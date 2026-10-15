Την αναμενόμενη μετάβαση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στην Τουρκία για τη συμμετοχή του στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή COP31, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στην Αττάλεια, προβάλλουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
«Η χαρά του Νίκου για την Αττάλεια» - Ο Χριστοδουλίδης στα πρωτοσέλιδα του τουρκικού Τύπου
Η επικείμενη μετάβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Τουρκία για τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή τον Νοέμβριο προβάλλεται από τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
«Η χαρά του Νίκου για την Αττάλεια μετά την πρόσκληση της Τουρκίας» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος της «Χουριέτ», ενώ στο σημερινό πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα δημοσιεύει φωτογραφία του Κύπριου Προέδρου με τίτλο «Έρχεται στην Αττάλεια».
Η «Χουριέτ» αναφέρεται στον Νίκο Χριστοδουλίδη ως «Ελληνοκύπριο ηγέτη» και όχι ως Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το δημοσίευμα αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν ότι έλαβε πρόσκληση από τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για να παραστεί στη Διάσκεψη.
Η φιλοκυβερνητική «Γενί Σαφάκ» προβάλλει επίσης την επικείμενη επίσκεψη του κ. Χριστοδουλίδη. Το Haber7 υπενθυμίζει ότι το 2016 ο τότε Πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης, συμμετείχε σε διεθνή σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη.
Η COP31 έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Αττάλεια από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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