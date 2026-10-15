Την ακύρωση της νέας διαδικασίας προσφορών για τον δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς και την αύξηση του εκτιμώμενου κόστους του έργου σχολιάζει σε ανάρτησή του ο Γιάννης Καρούσος, Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου, κάνοντας λόγο για λανθασμένες αποφάσεις με σημαντικό οικονομικό κόστος.
Καρούσος για τον δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς: «Από τα €73 εκατ. φτάσαμε στα €141 εκατ.»
Όπως αναφέρει, η αρχική σύμβαση για το έργο, ύψους €73 εκατομμυρίων, δεν έπρεπε να είχε τερματιστεί, υποστηρίζοντας ότι η διαχείριση μεγάλων έργων υποδομής δεν πρέπει να καθορίζεται από επικοινωνιακές σκοπιμότητες.
Όπως αναφέρει, η αρχική σύμβαση για το έργο, ύψους €73 εκατομμυρίων, δεν έπρεπε να είχε τερματιστεί, υποστηρίζοντας ότι η διαχείριση μεγάλων έργων υποδομής δεν πρέπει να καθορίζεται από επικοινωνιακές σκοπιμότητες.
Σύμφωνα με τον κ. Καρούσο, το εκτιμώμενο κόστος έχει πλέον ανέλθει στα €141 εκατομμύρια, ενώ επιπλέον €16 εκατομμύρια αφορούν, όπως σημειώνει, ανείσπρακτες εγγυητικές επιστολές.
Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου εκφράζει, παράλληλα, την απογοήτευσή του για την ακύρωση της νέας διαδικασίας προσφορών, επισημαίνοντας ότι η Πάφος και η Πόλη Χρυσοχούς εξακολουθούν να αναμένουν την υλοποίηση του έργου.
«Τα έργα δεν είναι επικοινωνιακά παιχνίδια. Και οι λανθασμένες αποφάσεις έχουν κόστος», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι ο τερματισμός της αρχικής σύμβασης ήταν λανθασμένη επιλογή.
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