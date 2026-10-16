Αβέρωφ Νεοφύτου: Νέα δημοσιογραφική διάσκεψη σήμερα με άγνωστη ατζέντα

Η διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο πολιτικό του γραφείο του κ. Νεοφύτου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί το θέμα στο οποίο θα επικεντρωθεί.

Η δημοσιογραφική διάσκεψη έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γνωστοποιηθεί η θεματολογία της.