Νέα δημοσιογραφική διάσκεψη παραχωρεί σήμερα, Παρασκευή, στις 12:00 το μεσημέρι, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, προχωρώντας σε ακόμη μία δημόσια πολιτική παρέμβαση.
Αβέρωφ Νεοφύτου: Νέα δημοσιογραφική διάσκεψη σήμερα με άγνωστη ατζέντα
Η διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο πολιτικό του γραφείο στον Στρόβολο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί το θέμα στο οποίο θα επικεντρωθεί.
Η διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο πολιτικό του γραφείο του κ. Νεοφύτου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί το θέμα στο οποίο θα επικεντρωθεί.
Η δημοσιογραφική διάσκεψη έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γνωστοποιηθεί η θεματολογία της.
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