Μετά τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και αντιπρόεδρο του ΔΗΣΥ, Γιάννη Καρούσο, επανέρχεται στο θέμα του δρόμου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ και υποψήφιος για το χρίσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές, Αβέρωφ Νεοφύτου.
Επανέρχεται ο Αβέρωφ για τον δρόμο Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς: Αιχμές για το κόστος και τις καθυστερήσεις
Μετά τον Γιάννη Καρούσο, και ο Αβέρωφ Νεοφύτου επαναφέρει το ζήτημα του δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, αφήνοντας αιχμές για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον τερματισμό και την επαναπροκήρυξη δημόσιων συμβάσεων
Σε σημερινή του ανάρτηση, ο κ. Νεοφύτου επισημαίνει ότι «είναι απαράβατος κανόνας ότι, όταν τερματίζονται δημόσια συμβόλαια ή επαναπροκηρύσσονται προσφορές, το κόστος εκτοξεύεται και τα έργα καθυστερούν», προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για «απλούς νόμους της αγοράς».
Είναι απαράβατος κανόνας ότι, όταν τερματίζονται δημόσια συμβόλαια ή επαναπροκηρύσσονται προσφορές, το κόστος εκτοξεύεται και τα έργα καθυστερούν. Απλοί νόμοι της αγοράς. #Κύπρος #Cyprus https://t.co/VP5YGNE1ny— Averof Neofytou (@AverofCY) October 16, 2026
Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη ανάρτησή του, στις 20 Απριλίου 2026, ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ είχε επικρίνει την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο συγκεκριμένο έργο, κάνοντας λόγο για «ανακρίβειες, παραλείψεις και μαθηματικές αλχημείες».
Ειδικότερα, είχε αμφισβητήσει τους κυβερνητικούς υπολογισμούς για το κόστος συνέχισης της αρχικής σύμβασης, υποστηρίζοντας ότι οι απαιτήσεις του προηγούμενου εργολάβου ανέρχονταν σε 25,2 εκατομμύρια ευρώ και όχι σε 36 εκατομμύρια, όπως είχε αναφέρει η κυβέρνηση.
Παράλληλα, είχε επισημάνει ότι στον υπολογισμό του κόστους δεν είχαν συνυπολογιστεί 16 εκατομμύρια ευρώ που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν ήδη καταβληθεί στον προηγούμενο εργολάβο λόγω αυξομειώσεων τιμών, ενώ είχε θέσει ερωτήματα για τις διοικητικές δαπάνες που εξακολουθούν να προκύπτουν μετά τον τερματισμό της σύμβασης.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που είχε παρουσιάσει, το συνολικό κόστος του έργου με τη νέα διαδικασία θα ανερχόταν στα 141 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 98 εκατομμυρίων που εκτιμούσε ότι θα κόστιζε η συνέχιση της προηγούμενης σύμβασης, δηλαδή επιπλέον επιβάρυνση 43 εκατομμυρίων ευρώ για τους φορολογουμένους.
Είχε επίσης σημειώσει ότι, ενώ η εκτίμηση του Τμήματος Δημοσίων Έργων για το νέο έργο ανερχόταν στα 90,2 εκατομμύρια ευρώ, η χαμηλότερη προσφορά που υποβλήθηκε έφτασε τα 125 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας απόκλιση σχεδόν 40%.
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου είχε καταλήξει υποστηρίζοντας ότι το πρόσθετο κόστος θα επιβαρύνει τους φορολογουμένους, ενώ τις συνέπειες των καθυστερήσεων θα υποστούν οι πολίτες, ιδιαίτερα οι κάτοικοι της περιοχής.
🖊️Οι ανακρίβειες, οι παραλείψεις και οι μαθηματικές αλχημείες για τον δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026 Σε ανακρίβειες, παραλείψεις και σε μαθηματικές αλχημείες καταφεύγει η κυβέρνηση, προκειμένου να διαψεύσει τοποθετήσεις, που κρήμνισαν τις διακηρύξεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι δήθεν τόλμησαν και ακύρωσαν έργα για να ολοκληρωθούν γρηγορότερα και φθηνότερα. Για να δούμε τα πράγματα με βάση τη γραπτή τους τοποθέτηση: «Η σύμβαση υπογράφτηκε το 2021 στα €72.979.000 (πλέον ΦΠΑ). Κατά την υλοποίηση του έργου, ο εργολάβος υπέβαλε αξιώσεις ύψους €36 εκ. και ζήτησε παράταση 59 μηνών – αιτήματα που αξιολογήθηκαν ως αδικαιολόγητα από όλες τις αρμόδιες επιτροπές και η αποδοχή τους θα ήταν νομικά απαγορευτική. Η παράταση χρόνου θα συνεπαγόταν πρόσθετο κόστος περίπου €10 εκ. για διοικητικές δαπάνες. Άρα το συνολικό κόστος θα ανερχόταν σε €73 εκ. + €36 εκ. + €10 εκ. = €119 εκ. – και το έργο δεν θα ολοκληρωνόταν πριν από το 2029, χωρίς να αποκλείονται νέες αξιώσεις». Ανακρίβεια Νο. 1 Με βάση τον πίνακα 2 (σελ. 10) του Υπομνήματος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, με ημερομηνία 06/02/2025 προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών, οι απαιτήσεις του εργολάβου ανέρχονταν σε €25,2 εκ. Ανακρίβεια Νο. 2 Επιπρόσθετο διοικητικό κόστος €10 εκ. θα προέκυπτε εάν συνέχιζε ο εργολάβος για να αποπερατώσει το έργο ως το 2029. Το ερώτημα, που σκόπιμα αφήνουν αναπάντητο, είναι: Από τον τερματισμό του συμβολαίου και μέχρι να τελειώσει ο δρόμος με το νέο εργολάβο, δεν θα τρέχουν τα διοικητικά έξοδα; Μόνο με τον συγκεκριμένο τέως εργολάβο το κράτος θα επωμιστεί διοικητικά έξοδα; Επιπρόσθετα: από την ημέρα που τερματίστηκε το έργο και ετοιμάζονταν οι νέες προσφορές και που αύριο θα τρέχουν σε Αναθεωρητικές Αρχές και νέα δικαστήρια, αλλά και για την επίβλεψη, όταν και εάν ξεκινήσει το έργο, δεν θα υπάρχουν επιπλέον διοικητικά κόστη; Μήπως το Τμήμα Δημοσίων Έργων απέλυσε την ομάδα επίβλεψης του έργου και δεν το μάθαμε και απαλλαχθήκαμε από τα λειτουργικά έξοδα; Ανακρίβεια Νο. 3 Παρέλειψαν να υπολογίσουν τα €16 εκ. με βάση τις αυξομειώσεις τιμών (VOP) που έχουν ήδη καταβληθεί στον εργολάβο (Υπόμνημα Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σημείο Γ5, σελ. 5). Σκόπιμες Παραλείψεις Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο που μπλόκαραν τη ρευστοποίηση, τόσο της Εγγυητικής Πιστής Εκτέλεσης, ύψους €7,3 εκ., όσο και της Εγγύησης Προκαταβολής, ύψους €6,8 εκ. (Υπόμνημα Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σημείο Α, σελ. 2). Πάμε τώρα στις σωστές μαθηματικές πράξεις. €73 εκ. αρχικό συμβόλαιο, συν €25 εκ. απαιτήσεις Συνεπώς, το συνολικό κόστος του έργου θα ανερχόταν σε €98 εκ. €125 εκ. νέο κόστος έργου, συν €16 εκ. που έχουν ήδη πληρωθεί στον παλιό εργολάβο. Συνολικό κόστος του έργου €141 εκ. Άρα επιπρόσθετο κόστος για τον φορολογούμενο €43 εκ. Ας δούμε και τις εκτιμήσεις του έργου. Το έργο εκτιμήθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων 90,2 εκ. (e-procurement 08/08/2025, https://t.co/YlqXLDYvgP). Η χαμηλότερη προσφορά που υποβλήθηκε ήταν 125 εκ. Αυτό αποτελεί απόκλιση από την εκτίμηση κατά σχεδόν 40%. Όλα αυτά δείχνουν ποιοι είναι αυτοί που κυβερνούν.. Παραποιούν τα δεδομένα. Χρησιμοποιούν ανακρίβειες. Κάνουν μαθηματικές αλχημείες. Πέφτουν παταγωδώς έξω στις εκτιμήσεις τους. Φυσικά όλα αυτά θα τα πληρώσει ο φορολογούμενος και την ταλαιπωρία οι πολίτες, ιδιαίτερα οι κάτοικοι της περιοχής.— Averof Neofytou (@AverofCY) April 20, 2026
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