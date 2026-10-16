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Επανέρχεται ο Αβέρωφ για τον δρόμο Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς: Αιχμές για το κόστος και τις καθυστερήσεις

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Μετά τον Γιάννη Καρούσο, και ο Αβέρωφ Νεοφύτου επαναφέρει το ζήτημα του δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, αφήνοντας αιχμές για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον τερματισμό και την επαναπροκήρυξη δημόσιων συμβάσεων

Μετά τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και αντιπρόεδρο του ΔΗΣΥ, Γιάννη Καρούσο, επανέρχεται στο θέμα του δρόμου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ και υποψήφιος για το χρίσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές, Αβέρωφ Νεοφύτου.

Σε σημερινή του ανάρτηση, ο κ. Νεοφύτου επισημαίνει ότι «είναι απαράβατος κανόνας ότι, όταν τερματίζονται δημόσια συμβόλαια ή επαναπροκηρύσσονται προσφορές, το κόστος εκτοξεύεται και τα έργα καθυστερούν», προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για «απλούς νόμους της αγοράς».

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη ανάρτησή του, στις 20 Απριλίου 2026, ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ είχε επικρίνει την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο συγκεκριμένο έργο, κάνοντας λόγο για «ανακρίβειες, παραλείψεις και μαθηματικές αλχημείες».

Ειδικότερα, είχε αμφισβητήσει τους κυβερνητικούς υπολογισμούς για το κόστος συνέχισης της αρχικής σύμβασης, υποστηρίζοντας ότι οι απαιτήσεις του προηγούμενου εργολάβου ανέρχονταν σε 25,2 εκατομμύρια ευρώ και όχι σε 36 εκατομμύρια, όπως είχε αναφέρει η κυβέρνηση.

Παράλληλα, είχε επισημάνει ότι στον υπολογισμό του κόστους δεν είχαν συνυπολογιστεί 16 εκατομμύρια ευρώ που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν ήδη καταβληθεί στον προηγούμενο εργολάβο λόγω αυξομειώσεων τιμών, ενώ είχε θέσει ερωτήματα για τις διοικητικές δαπάνες που εξακολουθούν να προκύπτουν μετά τον τερματισμό της σύμβασης.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που είχε παρουσιάσει, το συνολικό κόστος του έργου με τη νέα διαδικασία θα ανερχόταν στα 141 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 98 εκατομμυρίων που εκτιμούσε ότι θα κόστιζε η συνέχιση της προηγούμενης σύμβασης, δηλαδή επιπλέον επιβάρυνση 43 εκατομμυρίων ευρώ για τους φορολογουμένους.

Είχε επίσης σημειώσει ότι, ενώ η εκτίμηση του Τμήματος Δημοσίων Έργων για το νέο έργο ανερχόταν στα 90,2 εκατομμύρια ευρώ, η χαμηλότερη προσφορά που υποβλήθηκε έφτασε τα 125 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας απόκλιση σχεδόν 40%.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου είχε καταλήξει υποστηρίζοντας ότι το πρόσθετο κόστος θα επιβαρύνει τους φορολογουμένους, ενώ τις συνέπειες των καθυστερήσεων θα υποστούν οι πολίτες, ιδιαίτερα οι κάτοικοι της περιοχής.

#ΔΗΣΥ #ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ #ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΦΟΥ - ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥ

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