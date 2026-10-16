Αννίτα Δημητρίου: Διμερείς επαφές στη Ρώμη στο περιθώριο Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων Μελών ΣτΕ

Όπως αναφέρεται, η κ. Δημητρίου, είχε την Πέμπτη χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων Ηνωμένου Βασιλείου, Sir Lindsay Hoyle, την Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Ουγγαρίας, Ágnes Forsthoffer, τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ισραήλ (Κνεσσέτ) Amir Ohana, τον Πρόεδρο της Βουλής της Γεωργίας, Shalva Papuashvili και τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιταλίας, Lorenzo Fontana.

Κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων Ηνωμένου Βασιλείου, Sir Lindsay Hoyle, συζητήθηκαν οι διακοινοβουλευτικές σχέσεις και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης και εμβάθυνσής τους, ειδικότερα στους τομείς της εκπαίδευσης, του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας, αναφέρεται. «Αναφερόμενη στις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για επίλυση του κυπριακού προβλήματος, η Πρόεδρος της Βουλής τόνισε τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει προς αυτή την κατεύθυνση το Ηνωμένο Βασίλειο, ως εγγυήτρια χώρα», προστίθεται. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Sir Lindsay Hoyle επανέλαβε την προσήλωση της χώρας του στην επίτευξη δίκαιης και συνολικής λύσης στο Κυπριακό, στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Συζητήθηκαν επίσης οι σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ καθώς επίσης οι προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας στην Ευρώπη και τρόπους συλλογικής αντιμετώπισής τους, αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι, κατά τη συνάντηση με την Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Ουγγαρίας, Ágnes Forsthoffer, εκφράστηκε από κοινού η βούληση για περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας, ειδικότερα στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, μέσω συχνότερων επαφών και ανταλλαγών, δεδομένης της προστιθέμενης αξίας που η κοινοβουλευτική διπλωματία προσδίδει στους στόχους και τις επιδιώξεις των δύο χωρών, ειδικότερα στο πλαίσιο της ΕΕ. Η Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε ευχαριστίες για τη στάση αρχών που τηρεί η Ουγγαρία όσον αφορά το κυπριακό πρόβλημα, αναφέρεται.

Κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ισραηλινού Κοινοβουλίου, Amir Ohana, «υπογραμμίστηκε το εξαίρετο επίπεδο των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε καίριους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένου του στρατηγικής σημασίας έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI», αναφέρεται. «Τονίστηκε επίσης η σημασία της περαιτέρω ώθησης της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ και στο κοινοβουλευτικό επίπεδο προκειμένου να ενισχυθεί η περιφερειακή συνεργασία και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά κοινές προκλήσεις και απειλές», αναφέρεται, ενώ, ο κ. Ohana ανέφερε ότι το Ισραήλ προσδίδει εξέχουσα σημασία στις σχέσεις του με την Κύπρο, ως γειτονική φίλη χώρα.

Κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής της Γεωργίας, Shalva Papuashvili, αναφέρεται, η Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και ευχαρίστησε για τη θέση αρχών και τη στήριξη της Γεωργίας όσον αφορά στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Συζητήθηκαν επίσης τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις και τονίστηκε η ανάγκη όπως τα εθνικά κοινοβούλια στηρίξουν με κάθε δυνατό τρόπο την ειρηνική επίλυση των διαφορών, με γνώμονα το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Πρόεδρος της Βουλής διαβεβαίωσε για την ετοιμότητα της Βουλής των Αντιπροσώπων να στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Γεωργίας, αντλώντας από την εμπειρία της Κύπρου ως υποψήφιας για ένταξη χώρας και επισημαίνοντας τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσδίδει η ιδιότητα του μέλους στην ΕΕ.

Η Πρόεδρος της Βουλής είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιταλίας, Lorenzo Fontana, τον οποίο ενημέρωσε για τις εξελίξεις στο κυπριακό πρόβλημα, «τονίζοντας ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία, αποτελεί κατ' εξοχήν ευρωπαϊκό πρόβλημα, και όχι απλώς ένα διμερές ή περιφερειακό ζήτημα, καθώς αφορά την ασφάλεια, την εδαφική ακεραιότητα και τις αρχές της ίδιας της ΕΕ». Από πλευράς του, ο κ. Fontana εξέφρασε τη στήριξή του στις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, σημειώνοντας ότι η Κύπρος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας και αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ Κύπρου και Ιταλίας, αναφέρεται. «Αμφότεροι υπογράμμισαν την προσήλωσή τους στις κοινές ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, τονίζοντας ότι πρέπει να επιδεικνύεται η ίδια ευαισθησία εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας απέναντι σε όλες τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και να εκλείψει η λογική των δυο μέτρων και δυο σταθμών», προστίθεται.

Σημειώνεται ότι η κ. Δημητρίου προέδρευσε κατά τη διάρκεια τμήματος των εργασιών του τελευταίου μέρους της δεύτερης ενότητας της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων με θέμα «τεχνητή νοημοσύνη και αγορά εργασίας».

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ