Μετά τη Λεμεσό και η ελεύθερη Αμμόχωστος διαμαρτύρεται για τον προϋπολογισμό – Κάτω του 3% στην επαρχία, καταγγέλλει ο Λυσανδρίδης

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, κατά την οποία εξετάστηκε ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Μεταφορών, ο κ. Λυσανδρίδης εξέφρασε την απογοήτευσή του για τα ποσά που προορίζονται για την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.

Όπως ανέφερε, από τον συνολικό προϋπολογισμό ύψους 1,37 δισεκατομμυρίων ευρώ, μόλις 38 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την επαρχία Αμμοχώστου, ποσοστό που δεν ξεπερνά το 3%.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ άφησε σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η επένδυσή της στην επαρχία περιορίζεται περισσότερο σε πολιτικό επίπεδο παρά στην υλοποίηση ουσιαστικών έργων υποδομής.

«Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι η κυβέρνηση επενδύει μόνο πολιτικά, με διορισμούς υπουργών και υφυπουργών, για την επαρχία Αμμοχώστου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι τα έργα που προγραμματίζονται για την περιοχή είναι ελάχιστα σε σχέση με το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την κατανομή των κονδυλίων.

«Αυτό δεν μας ικανοποιεί και αναμένουμε περισσότερα από την κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη σε σχέση με την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου», υπογράμμισε.

Οι δηλώσεις του κ. Λυσανδρίτη έρχονται να προστεθούν στις διαμαρτυρίες που έχουν ήδη εκφραστεί από τη Λεμεσό, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της κατανομής των αναπτυξιακών δαπανών μεταξύ των επαρχιών και των έργων που προωθούνται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού.