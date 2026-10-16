Αννίτα Δημητρίου από Ρώμη: Δύο μέτρα και δύο σταθμά για τις εισβολές σε Κύπρο και Ουκρανία

Μιλώντας κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων, οι εργασίες της οποίας ολοκληρώθηκαν σήμερα στη Ρώμη, η κ. Δημητρίου έστειλε παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, επαναλαμβάνοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν πρόκειται να αποδεχθεί λύση δύο κρατών, καθώς κάτι τέτοιο θα νομιμοποιούσε τα τετελεσμένα της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η κ. Δημητρίου συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα την ανανέωση της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς τάξης και τον ρόλο των κοινοβουλίων στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κρίσεων.

«Δεν θα δεχθούμε ποτέ λύση δύο κρατών»

Αναφερόμενη στο Κυπριακό, η Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι, 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή πέραν του ενός τρίτου του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Κύπρος εξακολουθεί να προσβλέπει στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Επανέλαβε ότι επιδιωκόμενη λύση παραμένει η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, με στόχο την απελευθέρωση και επανένωση της χώρας.

«Δεν πρόκειται ποτέ να δεχθούμε λύση δύο κρατών», τόνισε χαρακτηριστικά, καλώντας την Άγκυρα να συμμορφωθεί με τις διεθνείς της υποχρεώσεις και να τερματίσει τις προκλήσεις και τις παράνομες μονομερείς ενέργειες που αποσκοπούν στη δημιουργία νέων τετελεσμένων.

Η κ. Δημητρίου επισήμανε ότι για την Κύπρο ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου δεν αποτελεί μια αφηρημένη αρχή, αλλά θεμελιώδη προϋπόθεση για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, επέκρινε την επιλεκτική εφαρμογή των αρχών του διεθνούς δικαίου, σημειώνοντας ότι οι παραβιάσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα, ανεξαρτήτως του κράτους από το οποίο προέρχονται.

Προειδοποίηση για τη διεθνή αστάθεια

Στην παρέμβασή της, η Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε ανησυχία για την αποδυνάμωση των αρχών πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η διεθνής τάξη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όπως ανέφερε, η ισότητα των κρατών, ο σεβασμός της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, η ειρηνική επίλυση των διαφορών και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπα με σοβαρές προκλήσεις.

Απέδωσε την κατάσταση αυτή στην εντεινόμενη γεωπολιτική αστάθεια, στην προώθηση ιδιοτελών συμφερόντων από ισχυρά κράτη και στη δημοκρατική οπισθοδρόμηση που παρατηρείται στην Ευρώπη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της διεθνούς έννομης τάξης για τα μικρά ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Κύπρος, τα οποία δεν μπορούν να βασιστούν στη στρατιωτική τους ισχύ για την προάσπιση των συμφερόντων τους.

Όπως εξήγησε, για τα κράτη αυτά η ύπαρξη ενός δεσμευτικού διεθνούς πλαισίου, που εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις, αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας.

Η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε επίσης στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, επισημαίνοντας ότι αναδείχθηκε η σημασία της συλλογικής δράσης και ο ρόλος της Κύπρου ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο ρόλος των κοινοβουλίων

Η Πρόεδρος της Βουλής στάθηκε, τέλος, στη συμβολή της κοινοβουλευτικής διπλωματίας στην αντιμετώπιση διεθνών κρίσεων, επισημαίνοντας ότι λειτουργεί συμπληρωματικά προς την παραδοσιακή διπλωματία.

Όπως σημείωσε, τα κοινοβούλια μπορούν, μέσω του νομοθετικού τους έργου και της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, να συμβάλουν στην εφαρμογή των διεθνών δεσμεύσεων των κυβερνήσεων, ενώ παράλληλα διατηρούν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας και ενισχύουν το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών.

Καταλήγοντας, κάλεσε τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στην προάσπιση της διεθνούς νομιμότητας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία και η λογοδοσία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.