«Σύννεφα» πάνω από τo «Αφροδίτη»: Ρήγμα μεταξύ της Κύπρου και των εταίρων της

Σε δημοσίευμά του χθες, το MEES αναφέρει ότι η Chevron και οι εταίροι της έχουν προτείνει τέλος περίπου $3 ανά εκατ. Btu (British thermal units) για τη μεταφορά φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Αφροδίτη», εκτιμώμενων αποθεμάτων 3,7 τρισ. κυβικών ποδιών (tcf), μέσω των αιγυπτιακών υδάτων. Πρόκειται, σύμφωνα με το ενεργειακό Μέσο, για σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγουμένως προβλεπόμενη χρέωση, η οποία ανερχόταν σε περίπου $1 ανά εκατ. Btu.

Ο Πίτερ Στίβενσον, συντάκτης του MEES για την Ανατολική Μεσόγειο, γράφει στο ρεπορτάζ ότι η Λευκωσία θεωρεί τη χρέωση υπερβολική και έχει ζητήσει από τους εταίρους του κοιτάσματος «Αφροδίτη» να υποβάλουν πιο ανταγωνιστική πρόταση.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στον «Πολίτη», ο υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, είχε αναφέρει ότι η Chevron αναμενόταν να ολοκληρώσει τη μελέτη βασικού σχεδιασμού και μηχανικής (Front-End Engineering Design – FEED) έως τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο και να λάβει την Τελική Επενδυτική Απόφαση (Final Investment Decision – FID) για το πρώτο κοίτασμα φυσικού αερίου που ανακαλύφθηκε στην Κύπρο εντός του 2027. Στόχος είναι η πρώτη εμπορική διάθεση φυσικού αερίου έως το 2031.

Ωστόσο, σύμφωνα με το MEES, εξακολουθούν να εκκρεμούν τρία ζητήματα: το τέλος διέλευσης του αγωγού εξαγωγής, η υπογραφή δεσμευτικής Συμφωνίας Πώλησης Φυσικού Αερίου (Gas Sales Agreement – GSA) με την αιγυπτιακή εταιρεία φυσικού αερίου EGAS και η οριστική διευθέτηση της διασυνοριακής διαφοράς μεταξύ των κοιτασμάτων «Αφροδίτη» και «Ισάι» με το Ισραήλ.

Μιλώντας στο MEES, η Chevron ανέφερε ότι σημειώνει «σταθερή πρόοδο προς την υλοποίηση ενός έργου τεχνικά αξιόπιστου και εμπορικά βιώσιμου». Πρόσθεσε ότι συνεχίζονται οι εργασίες για τη μελέτη FEED και οι εμπορικές διαπραγματεύσεις, χωρίς ωστόσο να σχολιάσει συγκεκριμένα εμπορικά ζητήματα.

Έσοδα από την παραγωγή και τη μεταφορά

Το MEES εξηγεί ότι το φυσικό αέριο από το τεμάχιο 12 της κυπριακής ΑΟΖ της Κύπρου θα υποβάλλεται σε επεξεργασία σε πλωτή μονάδα παραγωγής (Floating Production Unit – FPU), η οποία θα βρίσκεται πάνω από το κοίτασμα «Αφροδίτη». Στη συνέχεια, θα μεταφέρεται στο Πορτ Σάιντ μέσω υποθαλάσσιου αγωγού, ώστε να συνδεθεί με το δίκτυο φυσικού αερίου της Αιγύπτου.

Το τμήμα του αγωγού που θα κατασκευαστεί και θα λειτουργεί στα αιγυπτιακά οικονομικά ύδατα θα αναπτυχθεί από ξεχωριστή εταιρεία, την Aphrodite Midstream Company (AMC). Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEES, στην εταιρεία θα συμμετέχουν οι τρεις εταίροι του κοιτάσματος «Αφροδίτη» και ένας φορέας που θα οριστεί από την αιγυπτιακή κυβέρνηση.

Το δημοσίευμα διακρίνει τα έσοδα σε δύο κατηγορίες: τα έσοδα από τις δραστηριότητες ανάντη (upstream), τα οποία προέρχονται από τον εντοπισμό και την παραγωγή υδρογονανθράκων, και τα έσοδα από τις δραστηριότητες μέσης αλυσίδας (midstream), που αφορούν τη διακίνηση, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη μεταφορά τους.

Η αύξηση των τελών του αγωγού ανεβάζει το κόστος παράδοσης του φυσικού αερίου στην EGAS. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τα έσοδα της εταιρείας που θα διαχειρίζεται τις υποδομές μεταφοράς, επηρεάζοντας παράλληλα τα δυνητικά έσοδα της Κύπρου από το κοίτασμα «Αφροδίτη», τα οποία καθορίζονται βάσει των συμφωνιών κατανομής της παραγωγής, αναφέρει το MEES. Επισημαίνει, επίσης, ότι η κυπριακή κυβέρνηση δεν συμμετέχει άμεσα στην εταιρεία του αγωγού.

Το εξειδικευμένο ενεργειακό Μέσο υπολόγισε ότι, εάν το κοίτασμα «Αφροδίτη» φθάσει στον προγραμματισμένο μέγιστο ρυθμό παραγωγής, με πωλήσεις 700 εκατ. κυβικών ποδιών φυσικού αερίου ημερησίως (cfd), η διαφορά μεταξύ χρέωσης 1 και 3 δολαρίων ανά εκατομμύριο Btu θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόσθετες επιβαρύνσεις μεταφοράς περίπου 500 εκατ. δολαρίων ετησίως, όταν ο αγωγός λειτουργεί στη μέγιστη δυναμικότητά του.

Το MEES διευκρινίζει ότι το ποσό αυτό δεν ισοδυναμεί με αντίστοιχη απώλεια εσόδων για την κυπριακή κυβέρνηση. Ωστόσο, αναδεικνύει τις πιθανές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις.

Κίνδυνος καθυστερήσεων

Η διαφωνία για το τέλος διέλευσης του αγωγού φαίνεται να επηρεάζει και τις συνομιλίες για την υπογραφή δεσμευτικής Συμφωνίας Πώλησης Φυσικού Αερίου (GSA), η οποία θα καθορίζει το πλαίσιο βάσει του οποίου η EGAS θα αγοράζει το σύνολο των ανακτήσιμων ποσοτήτων φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Αφροδίτη».

Αιγύπτιοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει την επιθυμία να οριστικοποιηθεί η συμφωνία πριν από την επόμενη εβδομάδα και τη Διάσκεψη για τις Υπεράκτιες Δραστηριότητες στη Μεσόγειο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξάνδρεια στις 20-22 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα, ωστόσο, με το MEES, η Λευκωσία επιδιώκει να αποσαφηνιστούν πρώτα οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά του φυσικού αερίου, προτού προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία πώλησης.