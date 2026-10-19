Αύριο, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.
Κυπριακό: Αύριο στις 11:00 η νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν
«Στόχος μας παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής προόδου στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν, εντός του συμφωνημένου πλαισίου», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Την ανακοίνωση έκανε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, επισημαίνοντας ότι στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής προόδου στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.
Η επόμενη συνάντηση του Προέδρου @Christodulides με τον τουρκοκύπριο ηγέτη @tufanerhurman, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, στις 11:00 π.μ. Στόχος μας παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής προόδου στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν, εντός του συμφωνημένου πλαισίου. Προσερχόμαστε με την ίδια εποικοδομητική διάθεση, συνέπεια και συγκεκριμένες εισηγήσεις, με την πεποίθηση ότι μέσα από τον ουσιαστικό διάλογο μπορούν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τα επόμενα βήματα.— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) October 19, 2026
Όπως ανέφερε, επιδίωξη είναι οι διαπραγματεύσεις να επαναρχίσουν από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν, εντός του συμφωνημένου πλαισίου.
«Στόχος μας παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής προόδου στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν, εντός του συμφωνημένου πλαισίου», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά προσέρχεται στη συνάντηση με την ίδια εποικοδομητική διάθεση, συνέπεια και συγκεκριμένες εισηγήσεις.
Εξέφρασε, επίσης, την πεποίθηση ότι μέσα από τον ουσιαστικό διάλογο μπορούν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τα επόμενα βήματα στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού.
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