Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας και βουλευτής του ΔΗΣΥ Αμμοχώστου, Νίκος Γεωργίου, δήλωσε στις 19/10/2026 ότι η συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ενέργειας είναι σημαντική, αλλά επισκιάζεται από την αποτυχία του ενεργειακού προγραμματισμού της χώρας.
Νίκος Γεωργίου: Η ενεργειακή ασφάλεια δεν μπορεί να βασίζεται σε υποσχέσεις
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας και βουλευτής του ΔΗΣΥ ζητά συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για το φυσικό αέριο, το GSI και την επάρκεια ηλεκτρικής ισχύος.
«Η Κύπρος δεν έχει άλλα περιθώρια για καθυστερήσεις στην ενέργεια», ανέφερε, ζητώντας σαφή χρονοδιαγράμματα για την έλευση φυσικού αερίου στο Βασιλικό, την πορεία υλοποίησης του GSI, τη διασφάλιση επαρκούς ηλεκτρικής ισχύος και την ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης ενέργειας τα κρίσιμα επόμενα χρόνια.
Ο κ. Γεωργίου κάλεσε επίσης την Κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει πότε θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το προληπτικό αίτημα ενεργοποίησης του ισχύοντος μηχανισμού διασφάλισης ηλεκτρικής επάρκειας, υπό ποιες προϋποθέσεις θα ενεργοποιηθεί και πότε θα τεθεί σε εφαρμογή, ώστε η χώρα να μη βρεθεί προ τετελεσμένων.
Ζήτησε ολοκληρωμένο σχέδιο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, επαρκή αποθήκευση ενέργειας, χρηματοδότηση και εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση νέων καθυστερήσεων. Όπως σημείωσε, η αποθήκευση, ιδιαίτερα μέσω συστημάτων μπαταριών και άλλων τεχνολογιών, είναι απαραίτητη για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη μείωση των περικοπών και τη σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου.
«Η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας δεν μπορεί να βασίζεται σε υποσχέσεις. Στην ενέργεια, κάθε μέρα που περνά είναι μια μέρα που δεν επιστρέφει», κατέληξε.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.