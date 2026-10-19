Νίκος Γεωργίου: Η ενεργειακή ασφάλεια δεν μπορεί να βασίζεται σε υποσχέσεις

«Η Κύπρος δεν έχει άλλα περιθώρια για καθυστερήσεις στην ενέργεια», ανέφερε, ζητώντας σαφή χρονοδιαγράμματα για την έλευση φυσικού αερίου στο Βασιλικό, την πορεία υλοποίησης του GSI, τη διασφάλιση επαρκούς ηλεκτρικής ισχύος και την ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης ενέργειας τα κρίσιμα επόμενα χρόνια.

Ο κ. Γεωργίου κάλεσε επίσης την Κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει πότε θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το προληπτικό αίτημα ενεργοποίησης του ισχύοντος μηχανισμού διασφάλισης ηλεκτρικής επάρκειας, υπό ποιες προϋποθέσεις θα ενεργοποιηθεί και πότε θα τεθεί σε εφαρμογή, ώστε η χώρα να μη βρεθεί προ τετελεσμένων.

Ζήτησε ολοκληρωμένο σχέδιο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, επαρκή αποθήκευση ενέργειας, χρηματοδότηση και εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση νέων καθυστερήσεων. Όπως σημείωσε, η αποθήκευση, ιδιαίτερα μέσω συστημάτων μπαταριών και άλλων τεχνολογιών, είναι απαραίτητη για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη μείωση των περικοπών και τη σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου.

«Η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας δεν μπορεί να βασίζεται σε υποσχέσεις. Στην ενέργεια, κάθε μέρα που περνά είναι μια μέρα που δεν επιστρέφει», κατέληξε.