Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της σε σχέση με τον δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς ασκεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός, μετά την ακύρωση της διαδικασίας προσφορών για το έργο.
Καρούσος για δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς: «Έξι μήνες για να διαπιστώσουν το αυτονόητο» - Ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση
«Εμείς χτίζαμε και προχωρούσαμε έργα. Η σημερινή Κυβέρνηση τερματίζει συμβάσεις για επικοινωνιακούς σκοπούς και δεν καταφέρνει ούτε να ολοκληρώσει μια διαδικασία προσφορών. Αυτή είναι μία από τις βασικές διαφορές μας με τη σημερινή Κυβέρνηση στον τρόπο διαχείρισης των μεγάλων έργων υποδομής», τονίζει.
Σε γραπτή δήλωσή του, ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ, Γιάννης Καρούσος, αναφέρει ότι «χρειάστηκαν έξι ολόκληροι μήνες για να διαπιστώσει η Κυβέρνηση το αυτονόητο: ότι οι προσφορές ξεπερνούσαν κατά πολύ τον προϋπολογισμό του έργου».
Όπως σημειώνει, ο ΔΗΣΥ είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα για τους κινδύνους από τον τερματισμό συμβάσεων μεγάλων έργων χωρίς να έχει προηγουμένως εξασφαλιστεί η επόμενη μέρα.
«Τα είπαμε πολλές φορές. Προειδοποιήσαμε. Δυστυχώς, δεν εισακουστήκαμε», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «δεν τερματίζεις συμβάσεις για έργα τέτοιου μεγέθους και σημασίας, χωρίς να έχεις προηγουμένως εξασφαλίσει την επόμενη μέρα».
Ο κ. Καρούσος υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του κόμματος, η κυβέρνηση είχε ήδη ενημερωθεί από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για το πρόβλημα με τις προσφορές.
«Από τη στιγμή που διαπιστώθηκε η μεγάλη διαφορά στον προϋπολογισμό, η Κυβέρνηση όφειλε να αντιδράσει άμεσα και όχι να αφήσει να περάσουν έξι μήνες για να αποφασίσει τα αυτονόητα», επισημαίνει.
Παράλληλα, εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης, αντιπαραβάλλοντας τους χειρισμούς της με εκείνους της προηγούμενης διακυβέρνησης.
«Εμείς χτίζαμε και προχωρούσαμε έργα. Η σημερινή Κυβέρνηση τερματίζει συμβάσεις για επικοινωνιακούς σκοπούς και δεν καταφέρνει ούτε να ολοκληρώσει μια διαδικασία προσφορών. Αυτή είναι μία από τις βασικές διαφορές μας με τη σημερινή Κυβέρνηση στον τρόπο διαχείρισης των μεγάλων έργων υποδομής», τονίζει.
Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του ΔΗΣΥ, αποτέλεσμα των χειρισμών είναι ο χαμένος χρόνος, οι νέες καθυστερήσεις και ο σοβαρός κίνδυνος να αυξηθεί ακόμη περισσότερο το κόστος του έργου.
«Οι πολίτες της Πάφου και της Πόλης Χρυσοχούς δεν μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν το κόστος αυτών των καθυστερήσεων», αναφέρει.
Καταλήγοντας, καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες και να παρουσιάσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση του έργου.
«Η Πάφος χρειάζεται δρόμο, όχι άλλες καθυστερήσεις και υποσχέσεις», καταλήγει ο Γιάννης Καρούσος.
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