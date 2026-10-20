Κοντά σε συμφωνία €150 εκατ. Κύπρος και Ισραήλ για αγορά σκαφών με οπλικά συστήματα Rafael – Τι αναφέρει ισραηλινό δημοσίευμα

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί τις επόμενες εβδομάδες, μόλις ολοκληρωθούν οι τελικές διευθετήσεις μεταξύ των υπουργείων Άμυνας του Ισραήλ και της Κύπρου.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Israel Shipyards αναμένεται να προμηθεύσει το κυπριακό ναυτικό με σκάφη που θα φέρουν οπλικά συστήματα της Rafael. Οι δύο εταιρείες έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν σε εξοπλιστικά προγράμματα που αφορούσαν την Κύπρο, αλλά και άλλες χώρες.

Σύμφωνα με την Calcalist, πριν από λιγότερο από μία δεκαετία η Israel Shipyards είχε παραδώσει στην Κυπριακή Δημοκρατία περιπολικό σκάφος για την προστασία της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), εξοπλισμένο με ραντάρ, συστήματα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και δύο ναυτικά οπλικά συστήματα Typhoon.

Η νέα πρωτοβουλία προωθείται μέσω διακρατικής συμφωνίας (G2G) και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση των αμυντικών, διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας που περιλαμβάνει και την Ελλάδα.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τρεις χώρες ενισχύουν τη συνεργασία τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ συνεχίζονται οι περιφερειακές εντάσεις και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή.

Το δημοσίευμα σημειώνει επίσης ότι η Israel Aerospace Industries (IAI) έχει ήδη προμηθεύσει την Κύπρο με το αντιαεροπορικό και αντιπυραυλικό σύστημα Barak MX, το οποίο παρουσιάστηκε δημόσια κατά τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία για την 66η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πηγές της ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας εκτιμούν ότι η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο και για άλλες μορφές συνεργασίας στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένης πιθανής συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής παραγωγής.

Τόσο η Rafael όσο και η Israel Shipyards αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες για τη συμφωνία.

Πηγή: Calcalist