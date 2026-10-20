Volt: «Όχι στη θεσμοποίηση ξένων λόμπι στη Βουλή» - Ζητά αποχώρηση των βουλευτών από φιλοϊσραηλινή ομάδα

Σε ανακοίνωσή του, με τίτλο «Όχι στη θεσμοποίηση ξένων λόμπι στη Βουλή», το Volt αναφέρει ότι η πρωτοβουλία συγκρότησης κοινοβουλευτικής ομάδας σε συνεργασία με το Israel Allies Foundation και το Transatlantic Friends of Israel δημιουργεί ζητήματα ως προς την ανεξαρτησία της κυπριακής εξωτερικής πολιτικής.

Σύμφωνα με το κόμμα, μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας αποκτά οργανωμένη παρουσία στη Βουλή των Αντιπροσώπων ένα δίκτυο που επιδιώκει την προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών θέσεων και συμφερόντων του Ισραήλ. Όπως σημειώνει, μεταξύ των επιχειρημάτων που προβάλλονται για τη συμμετοχή στην ομάδα περιλαμβάνεται και η ασφάλεια της Κύπρου, όπως έχει αναφέρει πρόσφατα βουλευτής του ΔΗΚΟ που συμμετέχει σε αυτήν.

Το Volt υπενθυμίζει ότι είχε εκφράσει ανάλογες ανησυχίες τον Φεβρουάριο του 2024, με αφορμή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με το AIPAC, επισημαίνοντας τότε την ανάγκη προστασίας της ανεξαρτησίας της κυπριακής εξωτερικής πολιτικής από ξένες επιρροές.

Κατά το κόμμα, η σημερινή εξέλιξη συνιστά ένα επιπλέον βήμα, καθώς η συνεργασία με τέτοιου είδους δίκτυα μεταφέρεται πλέον στο επίπεδο της ίδιας της Βουλής.

Παράλληλα, το Volt συνδέει τη συγκρότηση της ομάδας με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κατηγορώντας το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα και επικρίνοντας τον ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ και το ΕΛΑΜ για τη στάση τους απέναντι στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας, με το κόμμα να επισημαίνει ότι η Κύπρος επικαλείται το διεθνές δίκαιο σε σχέση με την τουρκική κατοχή, αλλά, κατά την εκτίμησή του, δεν επιδεικνύει την ίδια συνέπεια όσον αφορά την ισραηλινή κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών.

Στο πλαίσιο αυτό, επικαλείται τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου του 2024 για την παράνομη ισραηλινή παρουσία στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, υποστηρίζοντας ότι η επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου αποδυναμώνει τη θέση της Κύπρου.

«Όταν ξένα πολιτικά δίκτυα αποκτούν οργανωμένο δίαυλο μέσα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ποιανού τις προτεραιότητες τελικά υπηρετούν οι βουλευτές;», διερωτάται το Volt.

Καταλήγοντας, το κόμμα καλεί τους συμμετέχοντες βουλευτές να δημοσιοποιήσουν πλήρως τα στοιχεία που αφορούν τη χρηματοδότηση, τις δεσμεύσεις και το πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας, ζητώντας παράλληλα να αποσυρθούν από τη συγκεκριμένη δομή.

«Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν ποιων τα συμφέροντα προωθούνται στο όνομά τους», υπογραμμίζει.