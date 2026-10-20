«Κοροϊδία» για τους πρόσφυγες: Στα χαρτιά παραμένουν οι κανονισμοί για την απώλεια χρήσης

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος, χαρακτήρισε «κοροϊδία» την κατάσταση με τους κανονισμούς. Ανέφερε ότι στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής πριν από τη συζήτηση των προϋπολογισμών θα κληθεί ο υπουργός Οικονομικών, ώστε να ενημερώσει τι προτίθεται να κάνει η Κυβέρνηση. «Να ξέρει ο κόσμος επιτέλους αν η Κυβέρνηση θα καταθέσει κανονισμούς για την απώλεια χρήσης ή αν όλη αυτή η κατάσταση αποτελεί άλλη μια κοροϊδία για τον προσφυγικό κόσμο», είπε.

Ο κ. Κέττηρος ανέφερε ότι το Υπουργείο Οικονομικών υπόσχεται εδώ και πολλούς μήνες την κατάθεση των κανονισμών, χωρίς να δώσει ούτε αυτή τη φορά συγκεκριμένη ημερομηνία. Είπε επίσης ότι η Βουλή είχε ψηφίσει νομοθεσία που επέτρεπε στον Φορέα να επιδοτεί επιτόκια από 0% έως 3,5%, με τη σύμφωνη γνώμη του τότε, αλλά η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι σήμερα ο Φορέας συμφωνεί με τη θέση του Υπουργείου να αρχίζει η επιδότηση μετά το πρώτο 1%. Κατά τον ίδιο, αυτό σημαίνει ότι θα επιβαρυνθούν όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για επιδότηση επιτοκίου.

Ο βουλευτής είπε ακόμη ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα ζητά εγγυητές από φοιτητές που λαμβάνουν δάνεια ύψους €5.000, €6.000 ή €7.000, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται έως και τέσσερις εγγυητές. Η Επιτροπή ζήτησε από τον πρόεδρο και τον γενικό διευθυντή του Φορέα να προσέλθουν στην επόμενη συνεδρία μαζί με όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να ενημερωθεί για τις ψήφους τους. Ο κ. Κέττηρος δήλωσε ότι θα είναι «πολύ αυστηροί» με μέλη που, όπως είπε, άλλα δηλώνουν ενώπιον της Επιτροπής και άλλα πράττουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Για τον προϋπολογισμό του Φορέα, ο κ. Κέττηρος ανέφερε ότι περιλαμβάνονται €3 εκατομμύρια για το Σχέδιο Κτίζω. Χαρακτήρισε θετική την πρόβλεψη, σημειώνοντας ωστόσο ότι ούτε οι σχετικοί κανονισμοί έχουν κατατεθεί, παρότι υπήρξε δέσμευση ότι θα κατατεθούν μέσα στις επόμενες 10 ημέρες. Πρόσθεσε ότι η έγκριση δανείων μπορεί να διαρκέσει έως και δύο χρόνια, ενώ ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα δύο χρόνια. Είπε επίσης ότι, καθώς δεν απορροφώνται τα διαθέσιμα κονδύλια, ποσό €30 εκατομμυρίων έως €35 εκατομμυρίων από τον προϋπολογισμό του Φορέα αναμένεται να επιστρέψει φέτος στο πάγιο ταμείο.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλλας είπε ότι τα έσοδα από το τέλος 0,4% είναι ανεπαρκή και ότι, όσο η Κυβέρνηση στηρίζεται σε αυτά και η Βουλή δεν ολοκληρώνει τη συζήτηση πρότασης νόμου που έχει καταθέσει το κόμμα, οι ιδιοκτήτες κατεχόμενων περιουσιών θα συνεχίσουν να πληρώνουν το κόστος της αδράνειας. Ανέφερε ότι στον προϋπολογισμό του 2027 το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει καταθέσει κανένα ποσό για τη στέρηση χρήσης και κάλεσε την Πολιτεία, τη Βουλή και την εκτελεστική εξουσία να συνεργαστούν.

Ο επίσης βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Λυσανδρίδης ανέφερε ότι η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών δεν ενισχύουν ούτε φέτος το ταμείο του Φορέα ούτε το ταμείο του 0,4%. Για την εξέταση των αιτήσεων είπε ότι, παρά την καθυστέρηση δύο χρόνων, παρατηρείται καλύτερη αντιμετώπιση και επιτάχυνση των διαδικασιών. Εκτίμησε ότι η κατάλληλη στελέχωση του Φορέα θα συμβάλει σε περαιτέρω επιτάχυνση.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Χατζηγεωργίου είπε ότι στη συζήτηση επισημάνθηκε η έλλειψη των αναγκαίων κονδυλίων, αλλά πρέπει να εξεταστούν όλοι οι εναλλακτικοί τρόποι εξεύρεσης πόρων για τους πρόσφυγες. Είπε ότι δεν μπορεί να γίνεται επίκληση έλλειψης χρημάτων χωρίς να εξετάζονται δυνατότητες ανακατανομής, αναφέροντας τα €200 εκατομμύρια και άνω που, όπως είπε, διατίθενται σε παράνομους μετανάστες, καθώς και τα αρκετά εκατομμύρια που δίνονται σε Τουρκοκύπριους για δωρεάν φοίτηση σε ιδιωτικά σχολεία. Χαρακτήρισε την απώλεια χρήσης ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας, που πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολιτική βούληση και εθνικό σχεδιασμό.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας είπε ότι η Πολιτεία δεν ανταποκρίθηκε στο ζήτημα των κανονισμών και ότι έχει ήδη συγκεντρωθεί ποσό πέραν των €100 εκατομμυρίων. Υποστήριξε ότι χρειάζονται νομοθεσίες που θα ενισχύσουν ουσιαστικά το κονδύλι. Ανέφερε ότι σχεδόν όλα τα μέλη της Επιτροπής συμφωνούν να προστεθεί ποσοστό στον ΦΠΑ ή στα καύσιμα, ή και στα δύο, ώστε να συγκεντρωθεί ουσιαστικό ποσό για τους εκτοπισθέντες. Έθεσε επίσης την ανάγκη δημιουργίας Υφυπουργείου για τους εκτοπισθέντες, στο οποίο θα συγκεντρωθούν όλες οι σχετικές υπηρεσίες.

Η βουλευτής του ΑΛΜΑ-Πολίτες για την Κύπρο Λίτσα Δρουσιώτου είπε ότι δεν μπορούν να συνεχίζονται οι συζητήσεις για την απώλεια χρήσης χωρίς ουσιαστικές λύσεις, καθώς οι πρόσφυγες «δεν μπορούν να περιμένουν άλλο». Ζήτησε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας, σημειώνοντας ότι το τέλος 0,4% για αποζημίωση είναι «εξαιρετικά χαμηλό» σε σχέση με την απώλεια που υπέστησαν οι εκτοπισθέντες. «Η Κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει την οικονομική και πολιτική της ευθύνη», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ