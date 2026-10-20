Ο ΔΗΣΥ, το ΕΛΑΜ και το ΔΗΚΟ συγκροτούν κοινοβουλευτική ομάδα σε συνεργασία με το Israel Allies Foundation και το Transatlantic Friends of Israel, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Volt. Σύμφωνα με το κόμμα, με την κίνηση αυτή αποκτά οργανωμένη παρουσία στη Βουλή ένα δίκτυο που επιδιώκει την προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών θέσεων και συμφερόντων του Ισραήλ.
Volt: Οργανωμένη παρουσία συμφερόντων του Ισραήλ στη Βουλή
Το Volt αναφέρει ότι ΔΗΣΥ, ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ συγκροτούν κοινοβουλευτική ομάδα σε συνεργασία με δύο οργανισμούς και ζητά διαφάνεια από τους συμμετέχοντες βουλευτές.
Το Volt θέτει το ερώτημα ποιες προτεραιότητες υπηρετούν οι βουλευτές, όταν ξένα πολιτικά δίκτυα αποκτούν οργανωμένο δίαυλο στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Το κόμμα ζητά από τους συμμετέχοντες βουλευτές πλήρη διαφάνεια ως προς τη χρηματοδότηση, τις δεσμεύσεις και το πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας, καθώς και να αποσυρθούν από τη δομή. Προσθέτει ότι οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν ποια συμφέροντα προωθούνται στο όνομά τους.
Το Volt υπενθυμίζει ότι «είχαμε προειδοποιήσει από τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με το AIPAC, για την ανάγκη να προστατευθεί η ανεξαρτησία της κυπριακής εξωτερικής πολιτικής από ξένες επιρροές». Προσθέτει ότι η ίδια λογική κάνει ένα βήμα παραπέρα και περνά στην ίδια την κυπριακή Βουλή.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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