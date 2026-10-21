Άνοιξε τα χαρτιά του ο Αβέρωφ Νεοφύτου: Θα διεκδικήσει το χρίσμα του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές - Εξήγγειλε και επίσημα με βίντεο και φόντο το λιμάνι στο Λατσί

Με δήλωσή του, ο κ. Νεοφύτου ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από τους συναγωνιστές και τις συναγωνίστριές του στον ΔΗΣΥ να στηρίξουν την υποψηφιότητά του, επισημαίνοντας ότι επιδίωξή του είναι η διαμόρφωση ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου με τους πολίτες και η αλλαγή πορείας στη διακυβέρνηση της χώρας.

«Ανακοινώνω σήμερα την απόφασή μου, να ζητήσω από τις συναγωνίστριες και συναγωνιστές μου στον Δημοκρατικό Συναγερμό την ψήφο εμπιστοσύνης τους για τις προεδρικές εκλογές του 2028», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο η ακρίβεια και το στεγαστικό

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ επέλεξε να αρχίσει την τοποθέτησή του με αναφορές στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο αυξημένο κόστος ζωής.

Όπως σημείωσε, σε πόλεις και χωριά της Κύπρου οι άνθρωποι εργάζονται σκληρά, αλλά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, καθώς η ακρίβεια και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων επιβαρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους νέους, επισημαίνοντας ότι δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και το ενοίκιό τους, ενώ η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας αποτελεί, όπως είπε, «άπιαστο όνειρο».

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, προειδοποίησε ότι η παρατεταμένη στασιμότητα εγκυμονεί νέους κινδύνους, υπογραμμίζοντας πως «η Κύπρος δεν μπορεί να μείνει και δεν θα μείνει μοιρασμένη».

Ο κ. Νεοφύτου υποστήριξε ότι απαιτείται αλλαγή πορείας, με ηγεσία που να γνωρίζει τη λειτουργία του κράτους, να λαμβάνει αποφάσεις και να παράγει αποτελέσματα.

«Θέλω να προσφέρω τις γνώσεις και τις εμπειρίες μου για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Χωρίς να λογαριάζω πολιτικό κόστος, αλλά με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας», ανέφερε.

Μήνυμα προς τον Δημοκρατικό Συναγερμό

Στην ανακοίνωσή του, ο Αβέρωφ Νεοφύτου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη διαδρομή του στον Δημοκρατικό Συναγερμό και στους κοινούς αγώνες με τα στελέχη και τους υποστηρικτές της παράταξης.

Όπως ανέφερε, ο ΔΗΣΥ έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της χώρας, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους, ενώ ο ίδιος μοιράστηκε με τους ανθρώπους του κόμματος επιτυχίες, απογοητεύσεις και αγώνες για την υπεράσπιση κοινών αρχών και αξιών.

Συνέδεσε, μάλιστα, την απόφασή του με το αίσθημα ευθύνης απέναντι στην παράταξη, αλλά πρωτίστως απέναντι στην Κύπρο και τους πολίτες της.

«Να ακούμε, να πράττουμε και να λογοδοτούμε»

Παρουσιάζοντας το πολιτικό πλαίσιο της πρωτοβουλίας του, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ πρότεινε τη σύναψη ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου με τους πολίτες, το οποίο συμπύκνωσε στη φράση «Να ακούμε, να πράττουμε και να λογοδοτούμε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη δέσμευση θα αποτελέσει τον οδηγό της προσπάθειας για ενότητα στον Δημοκρατικό Συναγερμό και επανάκτηση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας.

Παράλληλα, έθεσε ως στόχο τη διεκδίκηση της αλλαγής στη διακυβέρνηση της χώρας μέσα από πολιτικές συνεργασίες, με ενεργό συμμετοχή και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Ο κ. Νεοφύτου αναφέρθηκε στην ανάγκη για μια ισχυρή οικονομία που θα δημιουργεί ευημερία για όλους, ένα σύγχρονο κράτος που θα υπηρετεί τον πολίτη και μια ελεύθερη και ασφαλή πατρίδα.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ζήτησε τη στήριξη του κόσμου του Δημοκρατικού Συναγερμού, προκειμένου, όπως ανέφερε, να προχωρήσουν μαζί στις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος.

«Να δώσουμε ξανά ελπίδα και προοπτική στους νέους μας. Αυτή είναι η δικιά μου ευθύνη», κατέληξε.

Με τη σημερινή του τοποθέτηση, ο Αβέρωφ Νεοφύτου δηλώνει επισήμως την πρόθεσή του να επιστρέψει στη διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, θέτοντας ως πρώτο πολιτικό σταθμό την εξασφάλιση της στήριξης της παράταξης της οποίας διετέλεσε πρόεδρος.