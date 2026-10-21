Τζον Χριστοδούλου: Επιβεβαιώνει επαφές με κόμματα για τις προεδρικές εκλογές, αρχές του 2027 η απόφασή του - «Νομίζω μπορώ να βρω λύση στο Κυπριακό»

Μιλώντας στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1, ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι δεν έχει λάβει ακόμη την τελική του απόφαση για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028, τονίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα άλλαζε σημαντικά την προσωπική και οικογενειακή του ζωή.

Όπως εξήγησε, είναι ευχαριστημένος με τη ζωή που έχει σήμερα και προβληματίζεται κατά πόσο θα πρέπει να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο. «Τι θα κερδίσω; Δεν θα κερδίσω εγώ. Σίγουρα θα κερδίσει ο κόσμος με τις ιδέες που έχω», ανέφερε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να υλοποιήσει σημαντικά έργα προς όφελος της Κύπρου.

Ερωτηθείς ευθέως εάν συνομιλεί με πολιτικά κόμματα και με ποια συγκεκριμένα, απάντησε ότι πραγματοποιεί επαφές, αλλά δεν επιθυμεί να τις συζητήσει στο παρόν στάδιο.

«Μιλώ, αλλά δεν θα το συζητήσω τώρα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πρώτα πρέπει να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει σε υποψηφιότητα και στη συνέχεια θα τοποθετηθεί για το ζήτημα.

Ο κ. Χριστοδούλου τοποθέτησε χρονικά την απόφασή του στις αρχές του 2027 (πρώτο τρίμηνο), εξηγώντας ότι προηγουμένως θα πρέπει να συζητήσει με την οικογένειά του, καθώς πρόκειται για μια επιλογή που θα επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητά του.

«Νομίζω μπορώ να βρω λύση στο Κυπριακό»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, υπογραμμίζοντας ότι, ως πρόσφυγας και ο ίδιος, θεωρεί αδιανόητο να παραμένει άλυτο το πρόβλημα 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή.

Όπως είπε, επιθυμεί να επιστρέψει στον τόπο του, όπως και όλοι όσοι έχασαν τα σπίτια τους, ενώ εξέφρασε την ανησυχία ότι οι νεότερες γενιές δεν αντιλαμβάνονται στον ίδιο βαθμό τη σημασία του Κυπριακού και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γονείς τους.

Ερωτηθείς εάν διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την επίλυση του Κυπριακού, ο επιχειρηματίας εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις δυνατότητές του. «Εγώ μπορώ να βρω λύση, νομίζω. Είναι το όνειρό μου», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι θα εργαστεί σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση.

Σε ερώτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία, σημείωσε ότι, εάν αποφασίσει να διεκδικήσει την Προεδρία, θα εξηγήσει τις προτάσεις του στον κόσμο.

Υποστήριξε, πάντως, ότι για να επιτευχθεί λύση θα πρέπει πρωτίστως να είναι ικανοποιημένος ο κυπριακός λαός, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι θα χρειαστεί να υπάρξει κάποια μορφή ανταλλάγματος προς την τουρκική πλευρά. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό.

«Δεν είμαι πολιτικός, είμαι από το Καϊμακλί»

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο κ. Χριστοδούλου υποστήριξε ότι η Κύπρος διαθέτει σημαντικές αναξιοποίητες δυνατότητες ανάπτυξης, φέρνοντας ως παράδειγμα μεγάλες διεθνείς εταιρείες με οικονομικά μεγέθη που υπερβαίνουν εκείνα της κυπριακής οικονομίας.

Τόνισε ότι χρειάζεται διαφορετικός τρόπος σκέψης, μεγαλύτερη προσέλκυση επιχειρήσεων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

«Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Δεν σκέφτομαι σαν πολιτικός. Εγώ είμαι για το business, είμαι από τον δρόμο, είμαι από το Καϊμακλί», ανέφερε, σημειώνοντας ότι επιθυμεί ξεκάθαρες διαδικασίες και διαφάνεια.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, λέγοντας ότι έχει διαπιστώσει προσωπικά περιπτώσεις ανθρώπων που δυσκολεύονται ακόμη και να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για τη διαβίωσή τους.

Σχέδια για φθηνότερες κατοικίες και επιστροφή των νέων

Ο επιχειρηματίας στάθηκε ιδιαίτερα στο στεγαστικό πρόβλημα, αναφέροντας ότι επιθυμεί να αξιοποιήσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα για την κατασκευή κατοικιών σε προσιτές τιμές, ώστε περισσότεροι νέοι να αποκτήσουν το πρώτο τους σπίτι.

Όπως εξήγησε, το υψηλό κόστος στέγασης αποτελεί εμπόδιο για νέα ζευγάρια που επιθυμούν να παντρευτούν και να δημιουργήσουν οικογένεια.

Παράλληλα, ανέφερε ότι θέλει οι νέοι να έχουν τη δυνατότητα να σπουδάζουν, να εργάζονται και να δημιουργούν οικογένειες στην Κύπρο, αντί να αναγκάζονται να αναζητούν ευκαιρίες στο εξωτερικό.

Εξέφρασε, επίσης, την επιθυμία να επιστρέψουν στην Κύπρο περισσότεροι άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό, εκτιμώντας ότι αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στην οικονομική και δημογραφική ανάπτυξη της χώρας.

«Δεν θέλω να πάρω κάτι από την Κύπρο»

Ο κ. Χριστοδούλου ξεκαθάρισε ότι η πιθανή εμπλοκή του στην πολιτική δεν συνδέεται, όπως υποστήριξε, με προσωπικό οικονομικό όφελος.

Όπως ανέφερε, η Κύπρος είναι ο τόπος στον οποίο γεννήθηκε και οι ρίζες του βρίσκονται εδώ, γι' αυτό και επιθυμεί να προσφέρει στην ανάπτυξή της.

Σημείωσε ότι τα τελευταία δέκα χρόνια επισκέπτεται ολοένα και συχνότερα την Κύπρο, γεγονός που, όπως είπε, του έχει επιτρέψει να διαπιστώσει από κοντά τις ανάγκες και τα προβλήματα της κοινωνίας.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι προσπαθεί να παρακολουθεί τα μηνύματα που λαμβάνει από πολίτες, ώστε να κατανοεί καλύτερα τις ανησυχίες και τις προσδοκίες τους.

Πάντως, παρά την αισιοδοξία που εξέφρασε για τις δυνατότητες αλλαγών, ο Τζον Χριστοδούλου δεν ανακοίνωσε οριστική υποψηφιότητα ούτε αποκάλυψε τα κόμματα με τα οποία βρίσκεται σε επαφή, παραπέμποντας τις τελικές του αποφάσεις στις αρχές του επόμενου έτους.