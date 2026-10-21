Υπουργικό: Τρεις νέοι διορισμοί σε Κεντρική Τράπεζα, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Αρχή Καζίνων

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τον διορισμό του Ιωάννη Χαριλάου, εγκεκριμένου λογιστή, στη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Η θητεία του θα είναι πενταετής, με ισχύ από τις 21 Οκτωβρίου 2026 μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2031.

Παράλληλα, αποφασίστηκε ο διορισμός του Μιχάλη Σιριβιανού, ακαδημαϊκού, ως μέλους της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου. Σύμφωνα με την απόφαση, η θητεία του θα ολοκληρωθεί στις 7 Ιουνίου 2027.

Με τρίτη απόφαση, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον διορισμό του Μάριου Παπαγεωργίου, ορκωτού λογιστή (chartered accountant), ως μέλους του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, για περίοδο πέντε ετών.

Οι τρεις αποφάσεις περιλαμβάνονται στους διορισμούς που ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.