Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης: «Πολιτική ήττα της Ελλάδας το τουρκολιβυκό - Η Τουρκία κυρίαρχος του παιχνιδιού» (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Κωνσταντινίδης εξήγησε ότι η σημαντικότερη εξέλιξη δεν αφορά τη νομική υπόσταση του μνημονίου, αλλά την απώλεια ενός στρατηγικού συμμάχου της Ελλάδας, του στρατηγού Χαφτάρ, ο οποίος ελέγχει την ανατολική Λιβύη.

Όπως ανέφερε, η ανατολική Λιβύη, η οποία διατηρούσε φιλικές σχέσεις με την Αθήνα, περνά πλέον στην τουρκική σφαίρα επιρροής. Παράλληλα, επικαλούμενος σχετικές πληροφορίες που έχει διαβάσει, έκανε λόγο για συνεννόηση της Τουρκίας με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την εξομάλυνση της κατάστασης στη Λιβύη.

Δεν καταργούνται τα ελληνικά θαλάσσια δικαιώματα

Ο καθηγητής διευκρίνισε ότι η επικύρωση του μνημονίου δεν διαφοροποιεί ουσιαστικά τη νομική κατάσταση, καθώς οι επιπτώσεις του είχαν ήδη διαφανεί από την υπογραφή του το 2019.

Υπογράμμισε ότι το μνημόνιο παραγνωρίζει παρανόμως τα θαλάσσια δικαιώματα της Ελλάδας, χωρίς ωστόσο να τα καταργεί. «Τα δικαιώματα της Ελλάδας δεν εξαφανίζονται επειδή δύο άλλα κράτη αποφάσισαν να τα αγνοήσουν», σημείωσε.

Επισήμανε, εντούτοις, ότι η πολιτική διαχείριση της κατάστασης δυσχεραίνεται, καθώς η Ελλάδα χάνει το επιχείρημα ότι οι δύο πλευρές στη Λιβύη διαφωνούσαν μεταξύ τους. Παράλληλα, διερωτήθηκε κατά πόσον ήταν βιώσιμη η ελληνική επιλογή να στηριχθεί σε έναν «αμφιλεγόμενο στρατάρχη».

«Πολιτική υποκρισίας» από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Αναφερόμενος στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστήριξε ότι η Τουρκία είναι πολύ σημαντική και ισχυρή για να βρεθεί αντιμέτωπη με ουσιαστική απομόνωση. Όπως εξήγησε, η Ένωση εξισορροπεί τη στήριξη προς Ελλάδα και Κύπρο με ευρύτερα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, κάνοντας λόγο για «πολιτική υποκρισίας».

Οι επιπτώσεις για την Κύπρο

Ο κ. Κωνσταντινίδης διευκρίνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν επηρεάζεται άμεσα ως προς τα θαλάσσια δικαιώματά της, καθώς το μνημόνιο αφορά θαλάσσια περιοχή έξω από τις ακτές ελληνικών νησιών.

Ωστόσο, η ενίσχυση της τουρκικής επιρροής στη Λιβύη δυσχεραίνει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο, επηρεάζοντας έμμεσα και την Κύπρο. Αναφέρθηκε επίσης στη βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας και Αιγύπτου, στις εξελίξεις στη Συρία και στον ρόλο του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας την περιφερειακή κατάσταση «πολύπλοκη εξίσωση».

Ακούστε την παρέμβαση του Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 21-10-2026