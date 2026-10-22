Επιστολή Χριστοδουλίδη σε φον ντερ Λάιεν για τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής – Ζητά να επανέλθει στην ατζέντα της ΕΕ

«Δεν μπορώ να υπερτονίσω τη σημασία της διάταξης αυτής για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, ιδίως σε περιόδους γεωπολιτικής αβεβαιότητας», φέρεται να έγραψε ο Χριστοδουλίδης στην επιστολή, η οποία φέρει ημερομηνία 20 Οκτωβρίου.

Το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Λισαβόνας προβλέπει ότι, σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης κατά κράτους μέλους, τα υπόλοιπα κράτη μέλη οφείλουν να του παράσχουν «βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που διαθέτουν».

«Δεδομένης της σοβαρότητας των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, η Κύπρος θα χαιρέτιζε την επανέναρξη των συζητήσεων στα αρμόδια προπαρασκευαστικά όργανα. Θα εκτιμούσα, συνεπώς, μια ενημέρωση για τις προτάσεις που εξετάζονται, καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα», σημειώνει ο Πρόεδρος, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η ΕΕ είχε πραγματοποιήσει ασκήσεις επί χάρτου για το θέμα. Η εξάμηνη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, είχε θέσει τη ρήτρα ως προτεραιότητα, μετά το πλήγμα ιρανικών drones σε βρετανική βάση σε κυπριακό έδαφος τον Μάρτιο.

Κατά το POLITICO, η συζήτηση είχε προκύψει και λόγω των αυξανόμενων γεωπολιτικών απειλών: της υπονόμευσης της διατλαντικής συμμαχίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της εκστρατείας υβριδικού πολέμου κατά της ΕΕ, καθώς και των πολέμων στη Μέση Ανατολή.

Έκτοτε, ωστόσο, το θέμα έχει σε μεγάλο βαθμό φύγει από το ραντάρ της ΕΕ, καθώς η προσοχή έχει στραφεί στις διαπραγματεύσεις για τον επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ύψους σχεδόν 2 τρισ. ευρώ, και στην εξεύρεση πρόσθετης χρηματοδότησης για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το POLITICO και πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το ΚΥΠΕ, το άρθρο 42.7 δεν αναμένεται να συζητηθεί σε σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στο άμεσο μέλλον. Αυτό επιβεβαίωσε στο ευρωπαϊκό μέσο αξιωματούχος της ΕΕ, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Το ΚΥΠΕ διευκρινίζει ότι δεν έχει επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το περιεχόμενο της επιστολής.

Πηγή: ΚΥΠΕ