Η Βουλή ζητά άμεσα ευρωπαϊκά μέτρα κατά της Τουρκίας – Ψήφισμα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Το ψήφισμα κατατέθηκε από τον Νικόλα Παπαδόπουλο και την Χριστιάνα Ερωτοκρίτου εκ μέρους του ΔΗΚΟ.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 44 ψήφους υπέρ.

Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου είπε ότι στέλνεται σήμερα ένα σημαντικό μήνυμα από την Βουλή με ενότητα και αποφασιστικότητα.

Μεταξύ άλλων η Βουλή με το ψήφισμα καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να κυρώσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο αντίκειται στο Δίκαιο της Θάλασσας, παραγνωρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και επιχειρεί να επιβάλει τετελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ολομέλεια με το ψήφισμά της διακηρύσσει ότι η έγκριση του μνημονίου δεν θεραπεύει το παράνομο του περιεχομένου του, ούτε δημιουργεί έννομα αποτελέσματα εις βάρος τρίτων κρατών, περιλαμβανομένων κρατών μελών της ΕΕ και καταδικάζει τη συστηματική προσπάθεια της Τουρκίας να επιβάλει μονομερείς και αναθεωρητικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, υπονομεύοντας τη διεθνή νομιμότητα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής.

Επίσης καλεί το Συμβούλιο της ΕΕ να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην εξέταση και υιοθέτηση συγκεκριμένων, αναλογικών και αποτελεσματικών περιοριστικών μέτρων κατά της Τουρκίας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο.

Παράλληλα η Βουλή απαιτεί την ουσιαστική ενεργοποίηση και ενίσχυση του υφιστάμενου ευρωπαϊκού πλαισίου κυρώσεων, περιλαμβανομένων, όπου πληρούνται τα ισχύοντα νομικά κριτήρια, φυσικών και νομικών προσώπων που εμπλέκονται σε παράνομες γεωτρητικές δραστηριότητες, καθώς και την εξέταση της διεύρυνσης του πλαισίου για την αντιμετώπιση άλλων σοβαρών παραβιάσεων κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με το ψήφισμά της η Κυπριακή Βουλή καλεί την ΕΕ να εξετάσει την επιβολή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων κατά προσώπων, εταιρειών και φορέων που συμμετέχουν στην υλοποίηση παράνομων δραστηριοτήτων σε θαλάσσιες περιοχές κατά παράβαση των δικαιωμάτων κρατών μελών, περιλαμβανομένων της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, της απαγόρευσης διάθεσης κεφαλαίων και της επιβολής ταξιδιωτικών περιορισμών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ενωσιακές διαδικασίες.

Επίσης καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ να επανεξετάσουν το συνολικό πλαίσιο ευρωτουρκικών σχέσεων και ειδικότερα την περαιτέρω ενίσχυση της τελωνειακής και οικονομικής συνεργασίας, καθιστώντας σαφή και απαράβατη προϋπόθεση τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών.

Επιπρόσθετα καλεί την EE να εξετάσει την επιβολή στοχευμένων περιοριστικών μέτρων και κυρώσεων κατά λιβυκών προσώπων, εταιρειών και φορέων που προωθούν ή συμμετέχουν στην υλοποίηση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, καθώς και την επανεξέταση της οικονομικής και άλλης συνεργασίας ΕΕ-Λιβύης και ζητεί την αναστολή ή τον περιορισμό ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων προς κρατικούς ή άλλους φορείς της Τουρκίας που συνδέονται με παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου.

Επίσης καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διαμορφώσει σαφές πλαίσιο κλιμακωτών μέτρων, με συγκεκριμένες κυρώσεις, σε περίπτωση νέων παράνομων τουρκικών ερευνών, γεωτρήσεων ή άλλων ενεργειών που παραβιάζουν κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Βουλή με το ψήφισμά της υπογραμμίζει ότι η ΕΕ δεν μπορεί ως εγγυητής της νομιμότητας να επιδεικνύει ανοχή έναντι ενεργειών που στρέφονται κατά των δικαιωμάτων των κρατών μελών της και καλεί την κυπριακή Κυβέρνηση να αναλάβει συντονισμένη διπλωματική πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την Ελληνική Δημοκρατία και άλλα κράτη μέλη, για την εγγραφή του ζητήματος στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με στόχο την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων.

Καλεί παράλληλα την ΕΕ να καταστήσει σαφές προς τις αρμόδιες αρχές της Λιβύης ότι η ομαλή ανάπτυξη και ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Λιβύης προϋποθέτει τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ένωσης και να συνεργαστεί στενά με την Κύπρο και την Ελλάδα και με άλλα κράτη της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, ώστε να καταρτιστεί σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας.

Επιπρόσθετα με το ψήφισμά της επαναβεβαιώνει την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Ελληνική Δημοκρατία και την αδιαπραγμάτευτη προσήλωσή της στην προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων τόσο της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και της Ελληνικής Δημοκρατίας, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Τονίζει εξάλλου ότι η ανοχή απέναντι σε αναθεωρητικές πρακτικές δημιουργεί επικίνδυνα προηγούμενα και αποδυναμώνει την αξιοπιστία της ΕΕ ως κοινότητας δικαίου, αρχών και αξιών.

Το ψήφισμα θα διαβιβαστεί στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ καθώς και στην Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το ψήφισμα του ΑΚΕΛ

Αξίζει να σημειωθεί ότι ψήφισμα κατέθεσε στην Επιτροπή Εξωτερικών και το ΑΚΕΛ με διαφοροποίηση ως προς την ανάγκη διασύνδεσης των ευρωτουρκικών όχι μόνο με τα θέματα της τελωνειακής σύνδεσης Τουρκίας-ΕΕ αλλά και με τη λύση του Κυπριακού.

Το ΑΚΕΛ απαίτησε να τεθεί και το ψήφισμα αυτό προς ψηφοφορία στην Ολομέλεια και διεξήχθη μια μακρά συζήτηση όπου τέθηκαν, από όλα τα κόμματα, θέματα κυρίως διαδικαστικά για τις πρόνοιες του νόμου που ψήφισε η Βουλή για κατάθεση ψηφισμάτων. Τελικώς μετά την συζήτηση το ψήφισμα αποσύρθηκε και τέθηκε προς ψηφοφορία μόνο το ψήφισμα εκ μέρους του ΔΗΚΟ.

Πηγή: ΚΥΠΕ